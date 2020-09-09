Vaka sayısı düne göre az da olsa azaldı
|09 Eylül 2020 19:01
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu.
Son 24 saatte 943 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım. ' ifadelerini kullandı.
01.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
03.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
04.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
05.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
06.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
07.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sinop'ta bir kaymakam koronavirüse yakalandı
08 Eylül 2020 23:37
|Pandemi tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez alındı
08 Eylül 2020 22:12
|Dr. Ahmet Güzelçiçek: Bedenim evde, ruhum hastanedeydi
08 Eylül 2020 20:28
|Test sayısı 110 bin, yeni vaka sayısı 1.761
08 Eylül 2020 19:24
|Covid-19 önlemleri bu ilde yeni vaka sayılarını azalttı
07 Eylül 2020 20:31
|Vaka sayısı 3,5 ay sonra 1700 sınırını aştı
07 Eylül 2020 20:30
|Doç. Dr. Milanlıoğlu: Koronavirüs inmeye neden olabilir
06 Eylül 2020 22:23
|Bakan Koca'dan gençlere 'koronavirüse karşı tedbir' uyarısı
06 Eylül 2020 21:47
|Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan 5 ilimiz
06 Eylül 2020 19:08
|Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı kendini halsiz hissediyor
06 Eylül 2020 18:22