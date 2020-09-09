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Vaka sayısı düne göre az da olsa azaldı

Sağlık Bakanı Koca: "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var"
 09 Eylül 2020 19:01
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Vaka sayısı düne göre az da olsa azaldı

Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu.

Son 24 saatte 943 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım. ' ifadelerini kullandı.

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