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Başkentte Kovid-19 test kiti kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Başkentte düzenlenen operasyonda 2 bin 870 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti ile 5 bin 280 medikal malzeme ele geçirildi.
|09 Eylül 2020 19:17
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Başkentte düzenlenen operasyonda 2 bin 870 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti ile 5 bin 280 medikal malzeme ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 870 Kovid-19 test kitinin yanı sıra 5 bin 280 medikal malzeme bulundu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca yasal işlem başlatıldı.
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