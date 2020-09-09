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Motosikletli yunus polisler kaza yaptı: 2 yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun kaygan olması nedeniyle kaza yapan 2 yunus polisi yaralandı.
|09 Eylül 2020 19:20
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun kaygan olması nedeniyle kaza yapan 2 yunus polisi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi ilçesi Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola su dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen yunus polisleri motosikletin hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı polislere ilk müdahale yapıldı. Diğer ekip arkadaşlarının da yardımıyla sedyeye bindirilen yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Diğer yandan trafik ekipleri olay yerinde başka kazalar yaşanmaması için önlem aldı.
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