Mübaşir, 5 yıl önce de okul müdürüne saldırmış
|09 Eylül 2020 19:22
|Yazdır
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bugün adliye içerisinde Cumhuriyet Savcısı'nı silahla kolundan vurarak yaralayan mübaşir Mustafa Koca'nın 5 yıl önce de oğlunun okul müdürünü darp ettiği ortaya çıktı.
Koca'nın bugün de kendisinden alacağı bulunan bir şahsın şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısının hakkında dava açılmasına izin vermesine kızarak savcıyı silahla kolundan yaraladığı öğrenildi.
Giresun'un Tirebolu ilçe adliyesinde bugün yaşanan olayda adliyede görevli mübaşir Mustafa Koca Cumhuriyet Savcısı ile tartıştı. Çıkan tartışmada Mustafa Koca, kendisine ait silahla Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u kolundan silahla vurarak yaraladı. Yaralı savcı ambulansla önce Tirebolu Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Koca olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Koca'nın kendisinden alacağı bulunan bir şahsın şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısının hakkında dava açılmasına izin vermesine kızarak savcıyı silahla kolundan yaraladığı öğrenildi.Mübaşir, savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı
Öte yandan Mübaşir Mustafa Koca'nın 5 yıl önce Tirebolu ilçesinde Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlkokulu'nda okuyan çocuğunun öğrenciler arasında çıkan arbede sonucu yaralanmasına kızarak okula gittiği ve tartıştığı okul Müdürü Ömer Göbel'i döverek hastanelik ettiği ortaya çıktı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Göbel, odasına giren öğrenci velisi, Mustafa Koca tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edilmişti. Yaşanan olaylar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Motosikletli yunus polisler kaza yaptı: 2 yaralı
09 Eylül 2020 19:20
|Başkentte Kovid-19 test kiti kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
09 Eylül 2020 19:17
|AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2020 18:56
|Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı
09 Eylül 2020 18:19
|Adana'da orman yangının tehdit ettiği mahalle boşaltılıyor
09 Eylül 2020 18:11
|Çalıştığı bankanın nakil aracını soyan güvenlik görevlisi tutuklandı
09 Eylül 2020 17:59
|Metro'da, avukatın bacaklarının fotoğrafını çeken şahsa hapis cezası
09 Eylül 2020 17:42
|İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
09 Eylül 2020 17:05
|Boya fabrikası alevlere teslim oldu, gökyüzünü siyah duman kapladı
09 Eylül 2020 16:59
|Mübaşir, savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı
09 Eylül 2020 16:51