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Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi

Suriye'de İdlib harekat bölgesinde görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Çanakkale'ye getirildi.
 09 Eylül 2020 19:29
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Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından uçakla eşi ve çocuklarının yaşadığı Isparta'ya gönderildi. Isparta Havalimanı'ndan, Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan şehidin eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elifnaz ile kayınvalidesini alan uçak Çanakkale'ye hareket etti.

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, havalimanında Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Cem Okyay ve İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan ile askeri erkan ve şehidin annesi Esma Erdoğan tarafından karşılandı.

Şehidin annesi Esma Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elifnaz ile kayınvalidesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehit Erdoğan'ın naaşı daha sonra Çanakkale Belediyesi Yeni Şehir Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Erdoğan'ın naaşı, yarın Hastane Bayırı Şehitliği'nde toprağa verilecek.
DHA
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