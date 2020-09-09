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Müze müdürünün odasına giren hırsız tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müze müdürünün odasına girerek dizüstü bilgisayar çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 09 Eylül 2020 19:34
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Müze müdürünün odasına giren hırsız tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müze müdürünün odasına girerek dizüstü bilgisayar çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Seka Kağıt Müzesi yanında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binaya giren F.Y. isimli bir şahıs, müze müdürünün odasının camını zorlanarak içeriye girdi. Bir süre odada dolanan şahıs, masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde dizüstü bilgisayarı çalan şahsın F.Y. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından F.Y. Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çaldığı dizüstü bilgisayar ise olay yerine yakın bir binada polis ekipleri tarafından bulundu.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
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