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Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da kuru öksürük, burun akıntısı ve ses kısıklığı şikayetleriyle hastaneye başvuran Havva Şirin'in (52) burnundan, 11 kurtçuk çıktı.
 09 Eylül 2020 19:42
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Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı

Döşemealtı ilçesinde yaşayan Havva Şirin, haziran ayında aniden başlayan burun kaşıntısı, burun akıntısı, kuru öksürük ve ses kısıklığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 3 farlı zamanda doktora giderek şikayetlerini anlatan Şirin, teşhis konulamayınca çaresiz kaldı. Bir süre sonra yemek yiyemez hale gelen Şirin, evinde burnunu sildiği kağıt mendilde canlı bir kurtçuk gördü. Hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çekilen tomografiye rağmen yaşadığı sağlık sorununun nedeni saptanamayan Havva Şirin'in ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat gününe kadar burnundan 8 kurtçuk düşen Şirin'in sinüsünden ameliyatla 1,5 santimlik 3 kurtçuk daha çıkarıldı. Yaşadıkları karşısında şoke olan Şirin'in, hayvancılıkla uğraşan kişilerde bu tip vakalara rastlanabileceğini öğrendiğinde ise şaşkınlığı arttı.

ENDOSKOPİK MUAYENEDE GÖRÜLMEDİ

Havva Şirin'in ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Özer Erdem Gür, böyle bir vakaya 21 yıllık hekimlik hayatında ilk kez rastladığını belirtti. Hastanın burun kaşıntısı, tek taraflı burun akıntısıyla kendilerine başvurduğunu anlatan Doç.Dr. Gür, şunları söyledi:

"Havva Hanım burun akıntısı, burun kaşıntısından yakınıyordu. Oğlu, annesinin burnundan bir kurtçuk düştüğünü söyledi. Bunun videosunu da çekmiş. Bizimle paylaştı. Bunun üzerine biz de burun boşluğu ya da sinüslere yerleşmiş kurtçuklar olduğunu düşünerek, endoskopik muayeneye aldık. Ancak yaptığımız muayenede sadece iltihaplı bir akıntı saptadık, kurtçukları göremedik. Ardından tomografi çektik. Tomografi sonucunda da yüzün ön tarafında, sağ taraftaki sinüste yumuşak doku değerleri görünce bunun kurtçuklarla ilgili olabileceğini, kurtçukların bu lezyonları oluşturabileceğini düşünerek, ameliyata aldık."

İLK KEZ KARŞILAŞTIM

Ameliyatta sinüs içine yerleşmiş kurtçuklarla karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Gür, 3 kurtçuk çıkardıklarını kaydetti. Kurtçukların bulundukları bölgede yuva yaptıkları için dokuyu zedelediğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Gür, "Kurtçukları aldık, etrafındaki dokuyu temizledik. Hastamız şimdi gayet iyi" dedi. Bu tip durumların genellikle yara enfeksiyonlu ve iyileşmeyen yara dokularında karşılarına çıktığını ifade eden Gür, literatürde sinüs içinde yayılmış ender vakalar olduğunu, ancak kendisinin ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını söyledi.

KURTÇUKLAR ALINMASA BEYNE YA DA GÖZE GİDEBİLİRDİ

Sinüse yerleşmiş bu kurtçukların alınmaması halinde çok tehlikeli olabileceğini de sözlerine ekleyen Doç. Dr. Gür, "Kurtçuklar alınmasa burun boşluğunun yanındaki yerlere gidebilirdi. Yukarı doğru ilerlerse direkt göze giderdi. Arka tarafa doğru ilerlerse de beyin dokusuna ulaşabilirdi" dedi. Hastanın sinüslerine yerleşen bu kurtçukların sineklerin larvalarıyla bulaştığını düşündüklerini kaydeden Doç. Dr. Gür, "Ya direkt sinek larvaları solunum yoluyla burnun içine girmiş olabilir ya da büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hapşırması ya da salyalarıyla bulaşmış olabilir. Bizim hastamız hayvancılıkla uğraşan bir hasta olduğu için bu durumu böyle ilişkilendirebildik" şeklinde konuştu.

Ameliyat ekibinde yer alan Asistan Dr. Gamze Öztürk ise küçükbaş ve büyükbaş hayvanların burun boşluklarına sinekler tarafından bırakılan larvaların gelişimlerini 3 ile 6 ayda tamamladıktan sonra hayvanların öndeki sinüs bölgesine yerleştiklerini söyledi. Dr. Öztürk, "Burada da 2-12 ayda gelişim süresini tamamlayarak burun bölgesine ilerliyorlar. Hayvanların hapşırmalarıyla salyalarıyla dışarı atılıyorlar. Hayvancılıkla uğraşan kişilerin bunlara temasıyla insanlara geçebiliyor. İnsanlara geçtikten sonra hiç semptom vermeyebilir. Bir süre sonra burun kanaması, burun akıntısı, sinüzit belirtileri gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Eğer bağışıklık sistemi düşük bir hastaysa daha agresif yayılabilir. Beyne yayılabilir ve menenjitle gelebilir hasta. Bizim hastamız şanslıydı. İlerlememişti" diye konuştu.

'BURNUMDAN KURTÇUK DÜŞÜNCE ÇOK KORKTUM'

Hala olayın şokunu yaşayan Havva Şirin ise başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

"Haziran ayında burun akıntısı, ses kısıklığı ve kuru öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurdum. Muayeneler, tetkikler yapıldı. Bir şey olmadığı söylendi. Ama şikayetlerim devam ediyordu. Artık yemek yiyememeye başladım. Burnumdan su gibi akıntı geliyordu. Üç hafta boyunca üç hastaneye gittim. Üç hafta çok zor geçti. Hastanelerde de bir şey bulunamıyordu. Üç hafta sonra bir gün burnum çok kaşındı. Burnumu sildiğimde, bir baktım ki burnumdan bir kurtçuk düştü. Çok şaşırdım, çok korktum. Bana ne zarar verebilir, acaba gerisi var mı diye endişelendim. Hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Ameliyat olacağım söylendi. Ameliyat olana kadar arka arkaya 8 kurtçuk düştü burnumdan. Meğer burnumda 8'i küçük, 3'ü büyük 11 kurtçuk varmış. Ameliyatla da 3'ü alındı."

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Havva Şirin, "Allah doktorumdan razı olsun. Ekibine, hastane çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok iyiyim. Ama her hafta kontrole geliyorum. Çok şükür kurtuldum" dedi.

DHA
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