İhraç albaydan 'İsyankar olabilirim ama...' savunması
|09 Eylül 2020 20:11
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.
Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, esasa ilişkin savunmasını yaptı.
İlk savunmasının yer aldığı duruşma zabtından alıntılar yapan Durmuş, etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı için sanıkların mağdur edildiğini iddia etti.
İsnat edilen suçları işlediğine dair dava dosyasında somut delillerin yer almadığını ileri süren Durmuş, "silahlı terör örgütü yöneticiliğiyle" suçlandığını hatırlatarak, "İsyankar olabilirim ama terör örgütü üyesi değilim." ifadesini kullandı.
Savunması boyunca mahkeme heyeti ve duruşma savcısına yönelik ağır eleştirilerde bulunan Durmuş, darbe yargılamalarını yapan yargıç ve savcıların yakın bir zamanda yargılanacaklarını öne sürdü.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hangisi daha avantajlı: Yazılı içerik mi? Video içerikmi?
09 Eylül 2020 12:07
|Vali açıkladı: Hastane doluluk oranımız yüzde 52,3
08 Eylül 2020 23:02
|Bakan Pakdemirli, Hatay'da yangın bölgesindeki bir aileyi evinde ziyaret etti
08 Eylül 2020 09:54
|RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'reyting' uyarısı
06 Eylül 2020 16:03
|Borsa İstanbul Şirketlerinden Paritex Müjdesi!
05 Eylül 2020 16:49
|Fonksiyonel gıda nedir?
05 Eylül 2020 14:48
|İçişleri: Bu yıl 146 terörist ikna yöntemiyle teslim oldu
05 Eylül 2020 13:59
|Tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı
05 Eylül 2020 10:59
|Cinayet davası, sanık avukatının karantinada olduğunu bildirmesi üzerine ertelendi
04 Eylül 2020 13:31
|İzmir'de Çiğli Belediyesine grev kararı asıldı
03 Eylül 2020 12:25