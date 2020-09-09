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İhraç albaydan 'İsyankar olabilirim ama...' savunması

FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada yargılanan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, "İsyankar olabilirim ama terör örgütü üyesi değilim" diyerek kendini savundu
 09 Eylül 2020 20:11
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İhraç albaydan 'İsyankar olabilirim ama...' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

İlk savunmasının yer aldığı duruşma zabtından alıntılar yapan Durmuş, etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı için sanıkların mağdur edildiğini iddia etti.

İsnat edilen suçları işlediğine dair dava dosyasında somut delillerin yer almadığını ileri süren Durmuş, "silahlı terör örgütü yöneticiliğiyle" suçlandığını hatırlatarak, "İsyankar olabilirim ama terör örgütü üyesi değilim." ifadesini kullandı.

Savunması boyunca mahkeme heyeti ve duruşma savcısına yönelik ağır eleştirilerde bulunan Durmuş, darbe yargılamalarını yapan yargıç ve savcıların yakın bir zamanda yargılanacaklarını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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