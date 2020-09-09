1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendiğini duyurdu.
 09 Eylül 2020 20:12
Yazdır
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendiğini duyurdu.

Özdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hastalığı hafif bir şekilde atlattım. İlk başlarda ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler vardı. Allah'a çok şükür bir şey kalmadı. Artık gün sayıyorum. Birkaç gün kaldı karantinanın bitmesine." ifadelerini kullandı.

Bu konuda şanslı olduğunu ancak şansın yetmediğini belirten Özdemir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Özdemir, şunları kaydetti:

"Karantina sürecinde inanılmaz güzel mesajlar ve desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Arayanlara, mesaj atanlara, sosyal medyadan yazanlara geri dönüş yapamadım, bu yüzden hakkınızı helal edin. Bu süreçte ve hastalığı hızlı bir şekilde atlatmamda en büyük pay da ettiğiniz dualardı. Hepinizden Allah razı olsun. Ben hastalığı atlattım, sizler de çok dikkat edin çünkü herkes hafif bir şekilde atlatamıyor. Sevdiklerimiz için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Ben de artık daha çok dikkat edeceğim çünkü bir kez hastalığı geçiren tekrar geçirmiyor diye bir şey yok. Hatta ikinci ve üçüncüyü çok daha ağır geçiriyorlar."

Kapalı ortamlarda çok fazla vakit geçirilmemesi uyarısında bulunan Özdemir, "İnşallah bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz ve sizlerle sağlıklı günlerde buluşacağız. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım; kendiniz için olmasa da sevdikleriniz için kurallara riayet edelim." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, 28 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı düne göre az da olsa azaldı
09 Eylül 2020 19:10		 Sinop'ta bir kaymakam koronavirüse yakalandı
08 Eylül 2020 23:37
Pandemi tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez alındı
08 Eylül 2020 22:12		 Dr. Ahmet Güzelçiçek: Bedenim evde, ruhum hastanedeydi
08 Eylül 2020 20:28
Test sayısı 110 bin, yeni vaka sayısı 1.761
08 Eylül 2020 19:24		 Covid-19 önlemleri bu ilde yeni vaka sayılarını azalttı
07 Eylül 2020 20:31
Vaka sayısı 3,5 ay sonra 1700 sınırını aştı
07 Eylül 2020 20:30		 Doç. Dr. Milanlıoğlu: Koronavirüs inmeye neden olabilir
06 Eylül 2020 22:23
Bakan Koca'dan gençlere 'koronavirüse karşı tedbir' uyarısı
06 Eylül 2020 21:47		 Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan 5 ilimiz
06 Eylül 2020 19:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:40 - Okula gitmeden okuma-yazma öğrendi, sonra kitap yazdı21:38 - Covid-19 ile mücadele eden hemşire ağlayarak uyardı21:33 - Karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek21:32 - Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu21:21 - Erol Mütercimler, üniversitedeki görevinden istifa etti21:18 - İsrail basını: Türkiye Orta Doğu'nun 1 numaralı askeri gücü oluyor
21:15 - Ordu'da yağmur etkili oldu; yollar göle döndü21:12 - Yunanistan'dan Zodyak'la Meis'te gayrimeşru devriye21:09 - Şehit Tuğgeneral, beresinden son nefesine kadar ayrılmadı21:02 - O memurun 35 taşınmazı, 2 milyon lira hesap hareketi çıktı21:00 - Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti20:39 - Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
20:36 - Ezber bozan iddia: Gerçek manada bir doğal sayı yoktur20:34 - Eşini öldüren öğretmen intihar etti20:16 - Oğlu için müdürlüğü bırakıp köyüne yerleşti20:14 - Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar20:12 - Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendi
20:12 - Bakan Koca, hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Kaş'a tayini çıkan memurlar, atamasını durdurmaya çalışıyor
YÖK Başkanı Saraç, araştırma görevlisi alımındaki yeni projeyi açıkladı
Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
Okulun bütün öğretmenleri karantinada
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı... İşte şaşırtan fiyatlar
Motorinde 17 kuruş indirim
2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu yayımlandı. 750 kontenjan yer aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarya al sawas 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
josef de souza 1
Atakan Yılmaz 1
yeni pandemilere hazırlanın 2
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 4
osmanlıspor 2
gülme krizi 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
ethereum 1
SON İLANLAR
Köln Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam