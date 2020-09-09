1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar

Trakya'da birçok vatandaş, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğuna uysa da bu kurala hala direnenlerin de olduğu gözlendi
 09 Eylül 2020 20:14
Yazdır
Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar

Trakya'da vatandaşların büyük bölümü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğuna uysa da bu kurala hala direnenlerin de olduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesince ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Edirne'nin işlek caddelerinden Saraçlar'da dolaşan çoğu vatandaş, sorumluluk bilinciyle maske takmaya özen gösteriyor.

Buna rağmen sayıları az da olsa bazı vatandaşlar, maskelerini ya çenelerinin altında tutuyor ya da kollarına takmaya devam ediyor.

- Yurt dışından gelen tüm araçlara maske ve dezenfektan dağıtılıyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapılan toplantıda, yurt dışından Edirne'ye gelen tüm araçlardaki yolculara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı uygulamasına devam edilmesi kararı alındı.

Edirne Belediyesi de sınır komşusu Bulgaristan'dan yoğun gelen turistler için sosyal mesafe kuralı ve maske takılmasına ilişkin uyarıcı afişler hazırlandı.

Afişler özellikle alışveriş merkezleri ve Bulgaristan vatandaşlarının yoğun bulunduğu alanlara asılacak.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşların çoğu sorumluluk bilincinde olduğu gözlense de az sayıda vatandaşın maske takmadan dolaştığı görüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okula gitmeden okuma-yazma öğrendi, sonra kitap yazdı
09 Eylül 2020 21:40		 Erol Mütercimler, üniversitedeki görevinden istifa etti
09 Eylül 2020 21:21
Şehit Tuğgeneral, beresinden son nefesine kadar ayrılmadı
09 Eylül 2020 21:09		 Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
09 Eylül 2020 21:00
Oğlu için müdürlüğü bırakıp köyüne yerleşti
09 Eylül 2020 20:16		 Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendi
09 Eylül 2020 20:12
KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek
09 Eylül 2020 19:46		 Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı
09 Eylül 2020 19:42
Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi
09 Eylül 2020 19:29		 Virüsü iki ayda yenen hasta: Ölmek istiyorsun ama ölemiyorsun
09 Eylül 2020 18:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:40 - Okula gitmeden okuma-yazma öğrendi, sonra kitap yazdı21:38 - Covid-19 ile mücadele eden hemşire ağlayarak uyardı21:33 - Karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek21:32 - Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu21:21 - Erol Mütercimler, üniversitedeki görevinden istifa etti21:18 - İsrail basını: Türkiye Orta Doğu'nun 1 numaralı askeri gücü oluyor
21:15 - Ordu'da yağmur etkili oldu; yollar göle döndü21:12 - Yunanistan'dan Zodyak'la Meis'te gayrimeşru devriye21:09 - Şehit Tuğgeneral, beresinden son nefesine kadar ayrılmadı21:02 - O memurun 35 taşınmazı, 2 milyon lira hesap hareketi çıktı21:00 - Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti20:39 - Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
20:36 - Ezber bozan iddia: Gerçek manada bir doğal sayı yoktur20:34 - Eşini öldüren öğretmen intihar etti20:16 - Oğlu için müdürlüğü bırakıp köyüne yerleşti20:14 - Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar20:12 - Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendi
20:12 - Bakan Koca, hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Kaş'a tayini çıkan memurlar, atamasını durdurmaya çalışıyor
YÖK Başkanı Saraç, araştırma görevlisi alımındaki yeni projeyi açıkladı
Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
Okulun bütün öğretmenleri karantinada
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı... İşte şaşırtan fiyatlar
Motorinde 17 kuruş indirim
2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu yayımlandı. 750 kontenjan yer aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamle gelirse gereğini yapın 1
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 4
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
Atakan Yılmaz 1
josef de souza 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 5
waffle 1
Bay Silah 1
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
gülme krizi 1
SON İLANLAR
Köln Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam