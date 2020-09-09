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Oğlu için müdürlüğü bırakıp köyüne yerleşti

Ankara'da bir turizm firmasında işletme müdürlüğü yapan Recep Korkmaz, bipolar bozukluğu bulunan 23 yaşındaki oğlu için işini bırakıp Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki köyüne yerleşerek küçükbaş hayvancılığa başladı.
 09 Eylül 2020 20:16
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Oğlu için müdürlüğü bırakıp köyüne yerleşti

Ankara'da turizm firmasında işletme müdürlüğü yapan Recep Korkmaz, bipolar bozukluğu bulunan 23 yaşındaki oğlu için kariyerinden vazgeçip Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki köyüne yerleşerek hayvancılığa başladı.

İş hayatına 11 yaşında atılan 43 yaşındaki Korkmaz, 18 yıl sonra yaklaşık 200 kişinin çalıştığı bir turizm firmasında işletme müdürlüğüne kadar yükseldi.

İyi düzeyde Rusça ve Farsça, orta düzeyde İngilizce bilen Korkmaz, oğlunun sağlığı için 2018 yılında Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyüne yerleşerek küçükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi.

100 bin lira faizsiz kredi kullanarak 110 koyun alan Korkmaz, kücükbaş hayvancılıkla ilgili kitaplar okudu, internet üzerinden araştırmalar yaptı.

Küçükbaş hayvancılık yaparak yeni iş sahibi olan Korkmaz, köy hayatının oğlunun ruhsal durumuna olumlu yansımasının mutluluğunu yaşıyor.

"O, ailemizin göz bebeği"

Recep Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Ankara'daki öğrenim hayatında başarılı ve yetenekli bir öğrenci olduğunu, kursa gitmeden enstrüman çalmayı öğrendiğini söyledi.

Korkmaz, "Biz de onunla gurur duyuyorduk. Eğitimini aldıktan sonra emniyet müdürü olmasını istiyordum. Ortaokul son sınıfta bu rahatsızlığı ortaya çıktı. O nasıl mutlu olacaksa biz onu yapıyoruz. O, ailemizin göz bebeği. Herkesin de öyle yapmasını istiyorum. Onlar engelli değil, özel insanlar. Onları el üstünde tutmamız gerekiyor." diye konuştu.

Korkmaz, oğlunun mutlu olması için kariyerinden vazgeçip köye yerleştiğini belirterek şöyle devam etti:

"Onun mutlu olması için bana altın tepsiyle sunulan şeyleri geri çevirdim. İki yıl önce 10 bin lira civarında maaşım vardı. Oğlum nasıl mutlu olacaksa o şekilde yapmaya çalıştım. İnsanın ailesi çok önemli. Köye gelince oğlumu gözlemledim, artık önceki gibi atak geçirmez oldu. Önceden ayda 2-3 defa atak geçirdiği oluyordu. Şimdi 2 ya da 3 ayda bir atak geçiriyor. Köy hayatından mutluyum. İnsan sevdiği iş neyse onu yapmalı. Büyükşehirlerde asgari ücretle çalışanların köylerine dönüp hayvancılık yapmasını isterim."

"Oğlumun iyileşmesi bizim tek hedefimiz"

Korkmaz, oğlunun bipolar bozukluğunun şehir hayatında arttığına dikkati çekti.

Korkmaz, köy hayatının oğluna daha iyi geleceğini düşündüklerini belirterek, "Köye dönmemizi eşim ve çocuklarım da istedi. Oğlum hayvanları bizden de çok seviyor. Oğlumun iyileşmesi bizim tek hedefimiz." dedi.

Korkmaz, geçen sene 52 koyunun 85 kuzu yavruladığını, hedefinin 300 koyundan 500 kuzu alabilmek olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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