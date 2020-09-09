1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşini öldüren öğretmen intihar etti

İzmir'in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen İrfan Temelli (51), 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşi Meryem Temelli'nin (50) boğazını keserek öldürdükten sonra 4. katta bulunan evinin balkonundan kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.
 09 Eylül 2020 20:34
Yazdır
Eşini öldüren öğretmen intihar etti

İzmir'in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen İrfan Temelli (51), 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşi Meryem Temelli'nin (50) boğazını keserek öldürdükten sonra 4. katta bulunan evinin balkonundan kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Efeler Mahallesi 318 Sokak'ta bulunan bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen sınıf öğretmeni İrfan Temelli (51) ve eşi Meryem Temelli (50) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İrfan Temelli mutfağa giderek ekmek bıçağı aldı.

9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşinin boğazını kesti

Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 9 yaşındaki E.T.'nin gözleri önünde eşi Meryem Temelli'nin boğazını kesen İrfan Temelli, daha sonra 4. kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Temelli'nin üzerine düştüğü binanın bahçesindeki demir parmaklıkların büküldüğü görülürken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İrfan ve Meryem Temelli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Daha önce boşanıp tekrardan evlenmişler

Çiftin 9 yaşında E.T. isminde bir erkek, İ.T. (22) isminde de bir kızları olduğu öğrenilirken, İrfan ve Meryem Temelli çiftinin şiddetli geçimsizlik yüzünden daha önce boşandıkları fakat arada çocuklar olduğu için tekrardan evlendikleri ileri sürüldü.

Öte yandan, 22 yaşında İ.T.'nin olay esnasında evde olmadığı öğrenilirken, ikamete gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evin içerisinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ezber bozan iddia: Gerçek manada bir doğal sayı yoktur
09 Eylül 2020 20:36		 200 öğretmenden 'kurallara uyalım okulları açalım' etkinliği
08 Eylül 2020 22:16
İl emrine atanan öğretmenler, nasıl dağıtılacak?
08 Eylül 2020 16:43		 MEB, yer değiştirme puanlarını neden yayınlamıyor?
08 Eylül 2020 14:05
Okul müdürü ve yardımcıları öğrenciler için kolları sıvadı
08 Eylül 2020 00:02		 Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı
07 Eylül 2020 23:16
Bilsem öğretmenlerinin il içi nakil başvurusu alınıyor
07 Eylül 2020 09:22		 MEB, atama iptallerini yapacak mı?
04 Eylül 2020 14:05
Fedakar öğretmenler okulu temizledi
03 Eylül 2020 21:32		 Mazeret tayinleri çıkmayan öğretmenlerin, il emri atamaları yapıldı
03 Eylül 2020 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:40 - Okula gitmeden okuma-yazma öğrendi, sonra kitap yazdı21:38 - Covid-19 ile mücadele eden hemşire ağlayarak uyardı21:33 - Karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek21:32 - Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu21:21 - Erol Mütercimler, üniversitedeki görevinden istifa etti21:18 - İsrail basını: Türkiye Orta Doğu'nun 1 numaralı askeri gücü oluyor
21:15 - Ordu'da yağmur etkili oldu; yollar göle döndü21:12 - Yunanistan'dan Zodyak'la Meis'te gayrimeşru devriye21:09 - Şehit Tuğgeneral, beresinden son nefesine kadar ayrılmadı21:02 - O memurun 35 taşınmazı, 2 milyon lira hesap hareketi çıktı21:00 - Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti20:39 - Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
20:36 - Ezber bozan iddia: Gerçek manada bir doğal sayı yoktur20:34 - Eşini öldüren öğretmen intihar etti20:16 - Oğlu için müdürlüğü bırakıp köyüne yerleşti20:14 - Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar20:12 - Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendi
20:12 - Bakan Koca, hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Kaş'a tayini çıkan memurlar, atamasını durdurmaya çalışıyor
YÖK Başkanı Saraç, araştırma görevlisi alımındaki yeni projeyi açıkladı
Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
Okulun bütün öğretmenleri karantinada
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı... İşte şaşırtan fiyatlar
Motorinde 17 kuruş indirim
2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu yayımlandı. 750 kontenjan yer aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
miha zajc 1
yeni pandemilere hazırlanın 2
josef de souza 1
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 5
osmanlıspor 2
sokağa çıkma yasağı 3
sarya al sawas 1
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 4
taner olgun 1
SON İLANLAR
Köln Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam