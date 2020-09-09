Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
|09 Eylül 2020 20:39
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a geçmiş olsun dileklerini telefon görüşmesinde ilettiğini bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından Öztrak'la konuya ilişkin telefonda görüştüğünü belirterek, şu paylaşımda bulundu:
"Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sayın Faik Öztrak ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum."
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 9, 2020
En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim.
Rabbimden tüm hastalara acil şifalar diliyorum.
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