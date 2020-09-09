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Ordu'da yağmur etkili oldu; yollar göle döndü

Ordu'da, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı yerlerde cedde ve sokaklar göle döndü.
 09 Eylül 2020 21:15
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Ordu'da yağmur etkili oldu; yollar göle döndü

Ordu'da, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı yerlerde cedde ve sokaklar göle döndü.

Ordu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı caddelerde mazgallar tıkandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı.

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle tıkanan mazgalların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Vatandaşlarda kendi imkanlarıyla iş yerlerini basan suyu temizlemeye çalıştı.

DHA
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