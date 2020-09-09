Karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden Kovid-19 hastalarının kalan karantina sürelerini yurtlarda geçireceğini bildirdi.
|09 Eylül 2020 21:33
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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden Kovid-19 hastalarının kalan karantina sürelerini yurtlarda geçireceğini bildirdi.
Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık için kurallara uyulması gerektiğini belirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı açıklayan Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır." ifadelerini kullandı.
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