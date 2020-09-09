Okula gitmeden okuma-yazma öğrendi, sonra kitap yazdı
|09 Eylül 2020 21:40
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Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çobandüzü Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Polat, hiç okula gitmeden okuma-yazmayı 15 yaşından itibaren komşularına giderek öğrendi. Küçüklüğünde hep kitap yazmayı hayal eden Polat, daha sonra Türkiye'nin değişik il ve ilçelerindeki kütüphaneleri gezdi. 50 yıl boyunca kütüphanelerde değişik kitaplar okuyan Polat, bilgi birikimini hazırladığı kitaba döktü. ''Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok'' diyen Polat'ın, yazdığı kitapta milattan önce krallıklar, Nuh tufanı, Firavunlar, Sümerliler, Urartular, Bizans, Osmanlı imparatorluğu, Romalılar, Peygamberler tarihi, dünya ve din tarihi anlatılıyor.
'HAYALİN BİLİM ADAMLARININ ARASINDA YER ALMAKTI'
O dönemin imkansızlıkları nedeniyle hiç okula gitmediğini söyleyen Polat, "Komşularımızdan okuma -yazma bilenler vardı. Okumayı çok heves ettiğim için onlara sürekli gidip, onlardan yardım alarak okuma yazmayı öğrendim. 15 yaşımdan beri kitap okuyorum. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde yüzlerce kütüphane gezdim. Binin üzerinde kitap okudum. Amacım ve hayalim hep bilim adamlarının arasında yer almaktı. Bu hayalimi geliştirmek için ülkemizin her yerinde kütüphanelere gittim ve araştırmalar yaptım. Genelde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin kütüphanelerinde araştırmalarım oldu. Bilgi edindiğim araştırmaları sadece kendim için değil, kütüphaneye gelip ders çalışan öğrencilere de aktarıyorum" dedi.
'50 YILDIR KİTAP OKUYORUM'
Din ve tarih üzerinde araştırma yaptığını anlatan Polat, "Bu alanda kendi kitabımı yazdım. Yakın zamanda yazdığım kitabımı çıkartıp, herkesle paylaşmak istiyorum. Ben şu an 80 yaşındayım ve 50 yıldır kitap okuyorum. Okumanın yaşı yoktur. İnsan mezara kadar okumalı. 6 çocuğum ve 6 torunum var. Torunlarımı kendi imkanlarımla okutup, eğittim. Torunlarımın 4'ü çeşitli üniversiteleri kazandı ve okumaya başladılar. Yaşadığım Çobandüzü Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Ailemizin geçimini bu şekilde sağlıyorum" diye konuştu.
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