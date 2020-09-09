İzmir'de, 5 kurum hariç, esnek çalışma modeline geçilecek
|09 Eylül 2020 22:43
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Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta başından itibaren uygulanacak esnek çalışma modelinin ayrıntılarını paylaştı.
Bu kapsamda kentte sağlık müdürlüğüne bağlı personel, kolluk kuvvetleri, AFAD'a bağlı personel, 112 Acil Çağrı merkezi müdürlüğü emrinde görevli personel ve mülki idari amirleri hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile (24. hafta ile 32. hafta gebeliği bulunan) yasal süt izni kullananlar ve Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar idari izinli sayılacak.
60 yaş ve üstü personel, il müdürleri hariç olmak üzere idari izinli olacak. Engelli çalışanlardan yüzde 40 ve üzeri raporlu olan personel ikinci bir emre kadar evden çalışacak.
Diğer personel, haftalık dönüşümlü olarak çalışacak.
Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ihtiyaç olması halinde ilde vali, ilçede kaymakam tarafından mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilebilecek.
Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri, valilik ve kaymakamlık oluru alınarak il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerine gönderilecek.
Esnek çalışmaya tabi personel, görev mahallinden amirinden izin almadan ayrılamayacak, çağrıldıkları anda göreve dönecek.
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