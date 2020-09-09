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Kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor

İkinci el araç satışlarında patlama yaşanırken, kilometre ayarını mile çeviren dolandırıcılar vatandaşları mağdur etmeye başladı. 50 TL karşılığında yapılan işlem sonrası aracın kilometresini düşüren dolandırıcılar, 10 bin TL kar ediyor.
 09 Eylül 2020 22:01
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Kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor

İkinci el araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayamaya başladı. Dolandırıcılar satılan Asya ve Avrupa menşeli otomobilin hem kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek hem de kilometre ibaresini mile çevirerek aracı ederinden fazla fiyatlara satabiliyor. Bir mil yaklaşık 1,6 kilometreye tekabül ederken 160 bin kilometrelik araç mile çevrilirken 100 bine düşürülerek bu sayede araçtaki mesafe göstergesinde çıkan sayı daha düşük göstererek satış yapılıyor.

"50 TL VERİP 10 BİN TL KAR EDİYORLAR"

Dolandırıcılığın hilelerinden bahseden oto ekspertiz ve makine mühendisi Atilla Doğru, 50 TL ile sanayide kilometre düşüren ve menü ayarlarında kilometreyi mile çeviren dolandırıcıların 10 bin TL kar ettiğini aktardı.

Doğru, "Buda dolandırıcılığa giriyor, araç sahibi aracın kaç kilometre olduğunu bilir. Kilometreyi mile çevirmek bilinçli olarak yapılan bir işlemdir. Yani bunu ben bilmiyordum, haberim yoktu gibi şeyleri söyleyen satıcı doğru söylemiyordur. Çünkü onu menüden girip değiştirmeniz gerekiyor, yoksa fabrika çıkışı aracı size mil olarak verilmiyor ya da araç çalıştığı zaman mil olarak gezmiyorsunuz. Bilinçli olarak yapılan bu işlemde bir mil yaklaşık olarak 1.6 kilometreye denk geldiği için mile çevirdiğiniz zaman araç göstergede rakamsal olarak daha düşük gösterir. Örneğin bir mil 1.6 kilometre olduğu için 160 bin kilometredeki bir aracı düşünürsek mile çevirdiğimiz zaman ekrandaki rakamlar 100 bine düşmüş olarak görünür. Bundan dolayı mağdur olan insanlar var, sonrasında dava açanlarda oluyor.

Sanayide kilometre düşüren yerler var, kilometreyi geri alıyorlar tabi bizim kendi iş yerimizde bununla ilgili bir cihaz aldık bu cihaz arabaya bağladığımız zaman toplam kat ettiği mesafeyi gösteriyor. Burada da birçok vaka yaşadık araç 200 binde gözüküyor cihazı bağladığımız zaman 270 binlerde çıkıyor. Satıcı aracını daha yüksek fiyata satabilmek için kilometresini düşürüyor. Ekspertiz yapılan yerlere dikkat edilmesi gerekiyor, özellikle kilometre sorgulaması yapmayan tek düze çalışan alt takım, kaporta, boya badana geçen yerlerde ekspertiz yapmasınlar. Araçlarını doğru düzgün yerlerde ekspertiz yaptırsınlar. Kişi 50 TL ile kilometre düşürmek için cihaz parası veriyor, 100 bin liralık bir araçta yaklaşık 10 bin lira fazlasına satıyor arabayı" dedi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"

Oto galerici Mesut Eren ikinci el araçta kilometre düşürünce aracın daha cazip hale geldiğini kaydederek, bu tür dolandırıcıların savcılığa şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Eren, "İkinci el araçta kilometre düşürünce araç daha cazip oluyor, daha az yıpranmış olarak görünüyor piyasada. Çok fazla kilometre yapan araçlar hırpalanmış araçlar diye tabir ediliyor ki gerçekten de öyle ama kilometreye çok aldanmamak lazım önemli olan arabanın yürüyen aksamıdır, şanzıman mekanik kısımlarıdır. Kilometresi düşürülmüş araçları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatta bunu tespit ettikleri zamanda gidip savcılıkta suç duyurusunda bulunmaları da tavsiye ediyorum, çünkü bu dolandırıcılığa giriyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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