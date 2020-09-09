Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor
|09 Eylül 2020 22:04
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Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda gerçekleştirilen bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona doğru geliniyor. Kanuni, buradaki sürecin ardından arama çalışmaları için Akdeniz'e açılacak.
DIŞ GÖVDESİ KIRMIZI-BEYAZA BOYANDI
Bakım sürecinde dış gövdesi kırmızı-beyaza boyanan gemiye bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sahile gelerek geminin NATO Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izleyen vatandaşlar, Akdeniz'e açılıp arama çalışmalarına katılmasını da dört gözle bekliyor.
GENİŞ BİR EKİP GÖREV ALIYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.
2012 YILINDA ÜRETİLDİ
Güney Kore'de 2012 yılında Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
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