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Üniversite hastanelerinde çalışan personele de ek ödeme verilecek

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan personelden sonra üniversite hastanelerinde çalışan personele de 3 aylık ek ödeme yapılacak
 09 Eylül 2020 22:25
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Üniversite hastanelerinde çalışan personele de ek ödeme verilecek

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan personele yönelik 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 3 ay ek ödeme yapılmasına ilişkin karar geçtiğimiz Pazar günü (06 Eylül) resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tıklayınız.

Bu karar sadece Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan personeli ilgilendirmekte olup, üniversite hastanelerinde çalışan personeli kapsamamakta idi.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, YÖK bir bir çalışma başlatılmış olup, konuya ilişkin ilgili mevzuatta bir değişikliğin yapılması gerektiği tespiti yapılmıştır.

Son olarak bugün (09 Eylül) gerçekleştirilen YÖK Yürütme Kurulu Toplantısında da bu konu görüşülerek, mevzuat değişikliğine yönelik ilgili kurumların da görüşlerinin alınması daha sonra da bunu müteakip mevzuat değişikliğinin yayınlanması değerlendirilmiştir.

YÖK'ün mevzuat değişikliğine yönelik kararını, ilgili kurumların da uygun bulması halinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan personele benzer şekilde, üniversite hastanelerinde çalışan (başta hekimler olmak üzere) personele de 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 3 ay ek ödeme yapılacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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