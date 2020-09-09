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Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 57 parça eser ele geçirildi

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Aramada, 57 parça tarihi eser ele geçirildi.
 09 Eylül 2020 22:29
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Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 57 parça eser ele geçirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu Geyraz uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir altın sikke, 28 gümüş sikke, 22 bronz sikke, 6 obje olmak üzere toplam 57 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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