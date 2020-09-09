Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
|09 Eylül 2020 22:46
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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