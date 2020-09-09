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Bakan yardımcısı, mesleki eğitimdeki başarının kitabını yazdı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin yaşadığı başarı hikayesini yazdı
 09 Eylül 2020 22:53
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Bakan yardımcısı, mesleki eğitimdeki başarının kitabını yazdı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin yaşadığı başarı hikayesini yazdı.

Başarı hikayesi, "Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye'nin Mesleki Eğitimle İmtihanı" adıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Kitap, Maltepe Üniversitesi yayınlarından çıktı.
Memurlar.Net
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