Bakan yardımcısı, mesleki eğitimdeki başarının kitabını yazdı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin yaşadığı başarı hikayesini yazdı
|09 Eylül 2020 22:53
|Yazdır
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin yaşadığı başarı hikayesini yazdı.
Başarı hikayesi, "Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye'nin Mesleki Eğitimle İmtihanı" adıyla okuyucularının karşısına çıktı.
Kitap, Maltepe Üniversitesi yayınlarından çıktı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Valilik açıkladı: Köşk Kaymakamı açığa alınmadı
09 Eylül 2020 17:27
|Prof. Dr. Gerek: Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir
09 Eylül 2020 16:44
|Nikahlarına 2 gün kala virüse yakalanan doktorlar yaşadıklarını anlattı
09 Eylül 2020 14:10
|'Kurallara uymayanlar bizi derinden üzüyor'
08 Eylül 2020 18:01
|KPSS'ye geç kalan adayı polis ekipleri sınava yetiştirdi
06 Eylül 2020 15:16
|'Yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli'
06 Eylül 2020 14:48
|Uzmanından yüz yüze eğitim öncesi ailelere virüs tavsiyeleri
06 Eylül 2020 12:10
|Koronayı yenen avukat: Temas ettiğim kişiler 'benim adımı verme' dedi
06 Eylül 2020 09:56
|İmamın çiçek sevgisi camiyi 'bahçeye' çevirdi
03 Eylül 2020 20:08
|Bilim Kurulu üyesinden 'sonbahar ve kış' uyarısı
03 Eylül 2020 18:27