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Muğla'da üretiliyor! Çin ve Japonya'dan büyük talep

Muğla'nın Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde, bölgeye özgü aroma kazanan susama, Japonlar ve Çinliler ilgi gösteriyor.
 09 Eylül 2020 23:39
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Muğla'da üretiliyor! Çin ve Japonya'dan büyük talep

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Gökova Körfezi kıyısında hasadına başlanan susam, fiyatıyla üreticisini mutlu etti. Özellikle Japonya ve Çin başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden üretilen susama yoğun talep geliyor. Gökova Körfezi'nden esen ve "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyotla aroma kazanan susama gelen talebe, üreticiler yetişmekte güçlük çekiyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ederek çalışan işçiler, maske ve eldiven takmayı da ihmal etmiyor. Genelde kadınların topladığı susamlar, desteler halinde yerde bekletilip daha sonra kümeler halinde kurutuluyor. Sopalarla vurularak dökülen susam, eleklerden geçirilerek komisyonculara satılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, makinelerin girmediği tarlalarda, elleriyle söktükleri ürünleri dinlendirdikten sonra topluyor.

Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulunarak tarım işçilerine kolaylık diledi. Bilgi veren Saylak, Türkiye'de yaklaşık 250 bin dekar alanda susam ekimi yapıldığını söyledi. Muğla ve ilçelerinde ortalama 27 bin dekar alanda yıllık 3 bin 70 ton susam üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Saylak, "Muğla susam ekim alanı bakımından Manisa, Antalya ve Uşak'tan sonra 4'üncü sırada yer alıyor. Üretimde ise Antalya ve Manisa'dan sonra üçüncü durumda. Üreticilerimizin bu önemli günde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Rabbim emeklerini zayi etmesin. Büyük emekle bu ürünler ortaya çıkarılıyor. Önceki yıl kilosu 6 liraya alıcı bulan susamın bu yıl kilosu ise 15 ile 20 lira arasında değişiyor" dedi.

Çiftçi Halil Balıoğlu,"Susamlarımız bölgemizde meşhurdur. Haziran ayında ekilir, ağustos sonları eylül başlarında ise yolunmaya başlanır. Bugün yolmaya başladık. Şimdi bunları silkme zamanı geliyor. Yolunduktan 21 gün sonra bunların silkme işlemleri yapılır. Hasadı aldıktan sonra olay bitiyor. Bizim susamımız yağlı olduğu için rağbet görüyor. Bunun susamından, helvası bile yapılıyor" diye konuştu.
DHA
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