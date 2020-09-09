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Akıncı TİHA'nın gözden geçirme toplantısına geniş katılım

Akıncı TİHA'nın kritik tasarım gözden geçirme toplantısı İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Aselsan, Roketsan ve Tübitak görevlilerinin katılımıyla tamamlandı.
 09 Eylül 2020 23:50
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Akıncı TİHA'nın gözden geçirme toplantısına geniş katılım

Akıncı TİHA'nın kritik tasarım gözden geçirme toplantısı İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Aselsan, Roketsan ve Tübitak görevlilerinin katılımıyla tamamlandı.

Baykar A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akıncı TİHA'nın kritik tasarım gözden geçirme toplantısının İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK görevlilerinin katılımıyla 8-9 Eylül 2020 tarihlerinde yapılarak tamamlandığını bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
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