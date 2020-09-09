Akıncı TİHA'nın gözden geçirme toplantısına geniş katılım
Akıncı TİHA'nın kritik tasarım gözden geçirme toplantısı İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Aselsan, Roketsan ve Tübitak görevlilerinin katılımıyla tamamlandı.
|09 Eylül 2020 23:50
|Yazdır
Akıncı TİHA'nın kritik tasarım gözden geçirme toplantısı İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Aselsan, Roketsan ve Tübitak görevlilerinin katılımıyla tamamlandı.
Baykar A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akıncı TİHA'nın kritik tasarım gözden geçirme toplantısının İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK görevlilerinin katılımıyla 8-9 Eylül 2020 tarihlerinde yapılarak tamamlandığını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hijyen ürünlerinde ihracat rekoru kırıldı
09 Eylül 2020 23:11
|TÜBİTAK destekli projesi sürdürülebilir markaya dönüştü
09 Eylül 2020 22:19
|TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
09 Eylül 2020 12:07
|Bakan Albayrak: İkinci yarıda 'V' tipi toparlanma bekliyoruz
09 Eylül 2020 08:18
|Hava savunma eğitiminde teknolojik ihracat
08 Eylül 2020 21:45
|İlaç ve tıbbi cihaz sektörü alacak sorununa çözüm istiyor
08 Eylül 2020 21:20
|Türkiye Sigorta ile sektörde yeni bir dönem başlıyor
08 Eylül 2020 21:19
|Bloomberg, en az zarar gören ülkeleri sıraladı. Türkiye ilk 3'te
08 Eylül 2020 11:42
|İnşaatta yerli seferberlik var
08 Eylül 2020 07:35
|Ağustosta en fazla reel getiri külçe altında oldu
07 Eylül 2020 23:59