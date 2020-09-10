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10 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

10 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
 10 Eylül 2020 00:01
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10 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşama hazır hale getirilen deprem dönüşüm konutları ile bazı şantiyelerde incelemede bulunacak, devam eden proje ve yatırımlarla ilgili açıklama yapacak.

(Elazığ/11.00-18.15)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valiliği ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisinin açılışına video konferans yöntemiyle katılacak Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantıları gerçekleştirecek, daha sonra basın toplantısı düzenleyecek.

(Van/10.00-17.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, esnafın sorunlarına ilişkin CHP Genel Merkezi önünde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması programına katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak, yeni Eğil yolunu trafiğe açacak.

(Diyarbakır/10.50-17.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı iş gücü istatistiklerini, temmuz ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini, temmuz ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau'da resmi temaslarda bulunacak.

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un ana tablo maçlarına, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

2- Beşiktaş Kulübü Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak Mehmet Ekşi'nin göreve getirilmesi nedeniyle başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da katılımıyla Vodafone Park'ta tanıtım toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/14.30)

3- UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Kalju-Mura maçı, Macaristan'da oynanacak.

(Budapeşte/20.30)

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