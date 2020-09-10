Düzce Valisi Atay: Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak
|10 Eylül 2020 01:18
|Yazdır
Düzce'de karantina kurallarına uymayan vatandaşlar yurtlarına alınacak. Ayrıca tüm masrafları da karantinaya uymayan kişilerden alınacak.
Korona virüs ile mücadele kapsamında, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.
Toplantı sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile karantinaya uymayan kişilerin Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına alınarak karantina süreleri yurtlarda geçireceğini bildirdi. Vali Cevdet Atay mesajında "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|10 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Eylül 2020 00:01
|Ahmet Mahmut Ünlü: Nurullah'ı ben deşifre ettim
09 Eylül 2020 23:54
|Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu
09 Eylül 2020 21:32
|Yunanistan'dan Zodyak'la Meis'te gayrimeşru devriye
09 Eylül 2020 21:12
|Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
09 Eylül 2020 20:39
|Bakan Koca, hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
09 Eylül 2020 20:12
|Vaka sayısı düne göre az da olsa azaldı
09 Eylül 2020 19:10
|TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Doğu Akdeniz açıklaması
09 Eylül 2020 16:06
|Kılıçdaroğlu: İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
09 Eylül 2020 13:51
|MHP'den ihraç edilen vekil törenle İYİ Parti'ye geçti
09 Eylül 2020 12:53