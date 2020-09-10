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Türkiye Adalet Akademisine ait bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı

Türkiye Adalet Akademisine ait bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı.
 10 Eylül 2020 03:17
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Türkiye Adalet Akademisine ait bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

ASKERİ YARGI HAKİM ADAYLARI İLE AVUKAT VE NOTER ADAYLARININ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDEKİ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 25/4/2016 tarihli ve 29694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Yargı Hakim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULLARI VE KOMİSYONLARININ

KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI İLE DENETİM KURULU HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA VE

ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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