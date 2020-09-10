Türkiye Adalet Akademisine ait bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı
|10 Eylül 2020 03:17
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YÖNETMELİK
Türkiye Adalet Akademisinden:
ASKERİ YARGI HAKİM ADAYLARI İLE AVUKAT VE NOTER ADAYLARININ
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDEKİ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 25/4/2016 tarihli ve 29694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Yargı Hakim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULLARI VE KOMİSYONLARININ
KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI İLE DENETİM KURULU HAKKINDA YÖNETMELİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA VE
ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN KURULU ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
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