İlk etkinlik 12 Eylül'de: Yassıada'daki ilk etkinlik milli irade

Yassıada "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"na dönüştürüldükten sonra ilk kez önemli bir programa ev sahipliği yapacak. Türkiye'deki darbeler ile darbe yargılamalarının tartışılacağı "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek. Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında yenilenerek "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adıyla halka açılmıştı. Adadaki ilk program ise yine Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümünde düzenlenecek. Adalet Bakanlığı'nca "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek.



Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip Demokrasi ve Özgürlükler Adası, eski günlerini geride bırakarak toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürüldü. Ada, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında, MHP lideri Bahçeli ve siyasilerin katıldığı törenle Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılmıştı.

Türk demokrasi tarihinde 'kara bir leke' olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesi, 60. yılında demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak hizmete sunulması için törenle açılacak olan Yassıada'da yaşananlar bir belgesel halinde basınla paylaşıldı.

DARBE VE DARBE YARGILAMALARI

Açılış konuşmalarını takiben program iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Sempozyumun birinci oturumunda, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumunda ise "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" konuları ele alınacak. Alanında uzman akademisyenler tarafından konular ele alınıp tartışılacak.

DEVLETİN ZİRVESİ KATILIYOR

Sempozyumun açılışına, Cumhurbaşkanı Tayyi Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile milletvekilleri, yüksek yargı temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcileri katılacak. Darbe yargılamalarıyla hukuk cinayetlerinin işlendiği adada gerçekleştirilecek tarihi program önemli bir buluşma olacak. Bu programla ada 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak yeni bir döneme başlayacak.

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hizmete açılacak.



Utanç yılları

27 Mayıs ihanetinin yargılama merkezi Yassıada'da, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin zulmüne uğrayan Demokrat Partili 592 siyasetçi, 15 ay boyunca hücrelerde tutuldu. Başta Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes olmak üzere, dönemin bakanları, siyasetçileri ve yöneticileri tecrit edilip aileleriyle dahi görüştürülmedi. Yassıada'daki sözde yargılamanın sonucunda 15 Eylül günü idam kararı açıklanırken, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de, Başbakan Adnan Menderes ise 17 Eylül'de idam edildi.



Osman Özgan