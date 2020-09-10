Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu
|10 Eylül 2020 06:40
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İyileşmiş bağış yapmak için uygun olan 2 bin 100 kişi ise sırada bekliyor. 20 bin immün plazma bileşeni üretilerek hizmete sunuldu. Üretilen immün plazma bileşeni yoğun bakımdaki hastalara uygulanıyor.
STOK YAPIYORUZ
Son dönemde ciddi hastalık patlaması yaşandığını söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Özellikle İstanbul, Ankara, Konya başta olmak üzere ciddi artış var. Bu artışa bağlı olarak stoklarımızı da erittik. Şimdi yeniden stok koymaya çalışıyoruz. Tekrar immün plazma seferberliği başlatıyoruz" dedi. "Kimi arayacağımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile ortak belirliyoruz" diyaen Kınık, "73 bin kişiyi aramışız. Elimizde şu an 200 bin kişilik liste var. Bu listenin içerisinde yaşı, durumu uygun olanlar aranıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 tanısı konmuş ve iyileşmiş durumu uygun olanları biz arıyoruz" ifadesini kullandı.
Yasemin Asan
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