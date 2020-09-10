Sayıştay için 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas edildi

YÖK BAŞKANI SARAÇ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMINDAKİ YENİ PROJEYİ AÇIKLADI YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan, YÖK-Gelecek Projesi açıklaması... Tespit edilen öncelikli alanlarda doktora öğrencileri arasından araştırma görevlisi alınacak. "Yapay Zeka, Veri Bilimi, Mikro ve Nanoteknoloji, Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Sürdürülebilir Tarım, Zootekni ve Hayvan Besleme, Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve Aşı, Biyoteknoloji, Uluslararası Güvenlik ve Terör, Eğitimde Dijitalleşme, İnsan Beyni ve Nörobilim" alanları öncelikli alan olarak belirlendi. Bu alanlarda adrese teslim ilanlar olmamak kaydıyla araştırma görevlisi alınacaktır.