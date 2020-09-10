Sayıştay için 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas edildi
Sayıştay Başkanlığı dolu/boş kadro değişikliğiyle 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas etti. Bu durum, Başkanlığın kısa bir süre sonra personel alımı yapacağını göstermektedir.
|10 Eylül 2020 06:58
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Sayıştay Başkanlığının dolu/boş kadro değişikliği 10 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Yayımlanan Sayıştay Başkanlığı Genel Kurul kararına göre, dolu/boş kadro değişikliğiyle 9. dereceden 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Bu durum, Başkanlığın kısa bir süre sonra personel alımı yapacağını göstermektedir.
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