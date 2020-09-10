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Sayıştay için 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas edildi

Sayıştay Başkanlığı dolu/boş kadro değişikliğiyle 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas etti. Bu durum, Başkanlığın kısa bir süre sonra personel alımı yapacağını göstermektedir.
 10 Eylül 2020 06:58
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Sayıştay için 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas edildi

Sayıştay Başkanlığının dolu/boş kadro değişikliği 10 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan Sayıştay Başkanlığı Genel Kurul kararına göre, dolu/boş kadro değişikliğiyle 9. dereceden 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Bu durum, Başkanlığın kısa bir süre sonra personel alımı yapacağını göstermektedir.

Dolu boş kadro değişikliği kararı için tıklayınız.
Memurlar.Net
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