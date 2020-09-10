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İki yüz on bin kahraman aranıyor

SMA Tip-1 hastası Demir Ali bebeğin ABD'de uygulanan tedavi için 2,1 milyon avroya ihtiyacı var. Demir Ali'nin yüzde 95 başarı sağlayan bu tedaviyi alabilmesi için 8 aydan kısa bir zamanı kaldı. Anne Ezgi Bayraktar, "Oğlumun yaşaması için her biri 10 avro bağışta bulunacak 210 bin kişi arıyoruz" dedi.
 10 Eylül 2020 07:05
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İki yüz on bin kahraman aranıyor


Ordu'da yaşayan Avukat İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin 17 aylık oğlu Demir Ali bebek de SMA Tip-1 hastası. Demir Ali bebeğin Amerika'da uygulanan tedavi için milyonlarca dolara ihtiyaç var. Yüzde 95 başarı sağlayan bu yöntemin 2 yaşına kadar uygulanması gerektiğine dikkat çeken anne Ezgi Bayraktar, "Tedavi için 8 aydan daha az vaktimiz kaldı. Yardım kampanyası başlattık. Hepinizin vicdanına sesleniyorum, lütfen bize destek olun" dedi.

MEBLAĞ ÇOK, ZAMAN AZ

Demir Ali 3 aylıkken hastalığın teşhisinin Ankara'da yapılan bir genetik testle konulduğunu belirten Anne Bayraktar, "AveXis adlı bir ABD şirketi SMA Tip-1 hastası çocukların bünyesinde eksik olan SMN-1 geninin hastaya aktarılmasını sağlayan bir gen terapisi tedavi metodu geliştirdi. Zolgensma adlı tedavi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından 2019 Mayıs'ında Avrupa İlaç Kurumu EMA tarafından 2020 Mayıs'ında onaylandı. Uygulanan hastalarda da yüzde 95 oranında başarı sağlandı. Ancak 'dünyanın en pahalı ilacı' olarak tarihe geçen Zolgensma'nın ABD'deki fiyatı 2,4 milyon dolar. Bu ilaç Avrupa'da 2,1 milyon euroya satılıyor. İlaç Türkiye'de geri ödeme listesinde yer almıyor. Başarı için ilacın 2 yaşından önce kullanılması gerekiyor. Bu meblağın toparlanması için zaman çok kısaldı" şeklinde konuştu.

SADECE 8 AYIMIZ VAR!

Demir Ali'nin bu tedaviyi alabilmesi için 8 aydan kısa bir zamanı kaldı. Aile, tedavi tutarını karşılamak için "www.behopefordemirali.com http://www.behopefordemirali.com/ ismiyle bir yardım kampanyası başlattı. 14 Ağustos 2020'den bu yana yürütülen kampanyaya katkıda bulunmak isteyenlerden facebook ve instagram'daki "behopefordemirali" sayfasından bağış yapmasını isteyen Anne Bayraktar, "Demir Ali için "gofundme" ye ulaşarak, ya da direkt "www.gofundme.com/f/save-demiralis-life" linkini tıklayarak bağış yapılabiliyor. Ayrıca 0543 621 12 93 - 0534 748 93 61 no.'lu telefon numaralarından bize ulaşılabilir" dedi. Ezgi Bayraktar, "Oğlumuzun yaşaması için 10 Euro bağışta bulunacak 210 bin kişi arıyoruz. Bulabilirsek Demir Ali yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
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