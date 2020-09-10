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Mütercimler'in 'imam hatip' sözlerine suç duyurusu yağdı

İmam hatipliler için "sapık, sahtekar, ahlaksız" gibi utanmazca ifadeler kullanan yazar Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA'nın aralarında olduğu çok sayıda STK suç duyurusunda bulundu. 81 ilde adliyelere dilekçe veren ÖNDER'in başkanı Kamber Çal, aşağılık ithamların cezasız kalmayacağına inandığını söyledi.
 10 Eylül 2020 07:00
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Mütercimler'in 'imam hatip' sözlerine suç duyurusu yağdı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama' kapsamında suç duyurusunda bulundu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal, Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını talep ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNİ HEDEF ALIYOR

Yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerin sadece imam hatiplileri değil Türkiye'nin birliğini ve dirliğini hedef aldığını vurgulayan Çal, "Camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz" dedi. Çal, suç duyurusunun gereğinin yapılacağına ve bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inandığını sözlerine ekledi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da "Burada gerçekten hazmedilemeyen bir durum var, 2020 yılındayız hala bu tarz durumlarla uğraşıyor olmamız çok üzücü" dedi. KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı ise "Ülkemiz ve İslam alemi için değerli gençler yetiştirmeyi amaçlayan imam hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Haliç Üniversitesi soruşturma başlattı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, Dr. Öğretim Üyesi Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Mütercimler'in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığı belirtildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın da üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile görüştüğü öğrenildi.
Yeni Şafak
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