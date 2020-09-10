'Ölmek için yalvarıyorsun ama ölemiyorsun'
|10 Eylül 2020 06:50
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Covid-19 teşhisi konulduktan sonra yoğun bakımda uygulanan ilaç tedavisiyle iyileşen 48 yaşındaki Nedim Kulaoğlu, yaşadığı zorlu süreci "Yoğun bakımda ağrın var. Belli bir saatte doktor, hemşire geliyor ve ondan sonra kimse yok. Allah ile baş başasın.
Yüzde 50 ölmeyi bekliyorsun, yüzde 50 kurtulmayı bekliyorsun. Ölmek için yalvarıyorsun ama ölemiyorsun" sözleriyle anlattı. İki aylık zorlu tedavinin ardından sağlığına kavuşan Kulaoğlu "İki buçuk yaşında küçük bir çocuğum var. Bir savaş filmi izlemiştim. Çocuk dolaba saklanıyordu. Annesini ve babasını vurdular. Çocuk dolapta anahtar deliğinden anne ve babasının öldüğünü izledi. Ben de kendimi odaya kilitledim ve çocuğumu anahtar deliğinden izledim.
Evin içerisinde sağa sola gidiyordu. Orada olduğumu kesinlikle çocuğuma söylemedim" dedi. Bu hastalığın dalga geçilebilecek bir hastalık olmadığını kaydeden Kulaoğlu "Dışarıdaki insanlar bunun bu kadar zor olduğunu bilse bırak gezmeyi, işe gitmeyi, kafalarını dahi camdan dışarı çıkarmazlar" ifadesinde bulundu.
ZİYNETİ KOCABIYIK
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