Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma
|10 Eylül 2020 07:20
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Terör örgütü PKK'nın sınır ötesindeki eğitim ve lojistik kamplarına yoğun operasyonlar düzenleyen ve örgütün sözde üst düzey isimlerini etkisiz hale getiren Türkiye'nin, PKK kamplarının boşaltılması için İran ve Irak merkezi hükümetine yaptığı baskılar sonuç verdi. Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran, Türkiye ile ortak operasyon konusunda anlaştı. Masada terör örgütünün kalesi konumunda bulunan Sincar'daki yapılanması da var. Türkiye, Irak ve Bölgesel Yönetimle bu konudaki görüşmelerine son dönemde hız verirken, terör örgütünün Suriye'deki yapılanmasına mühimmat ve maddi destek veren ABD de Sincar'ın tahliyesine yeşil ışık yaktı.
İRAN'DA SALDIRILAR ARTTI
Son 1 ayda PKK'nın İran topraklarındaki saldırılarını artırması Tahran'ı da harekete geçirdi. Önceki gün düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısında PKK/PJAK sorunu da ele alındı. Toplantıda İran ve Türkiye'nin PJAK'a karşı ortak hareket etmesi kararı alındı. Toplantı sonrası açıklanan sonuç bildirgesinde, PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.
ORTAK OPERASYON MASADA
Ortak sınır hattında bulunan PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerinin militanlarının eylemlerine karşı mevcut olan iş birliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin önemine değinilirken, terörizm ile örgütlü suça karşı sonuç odaklı iş birliği amacıyla ortak operasyonlar dahil eş güdüm içinde adım atmanın, her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulandı.
Şahin Şen
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