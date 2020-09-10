1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma

Türkiye'nin İran ile Irak merkezi hükümetine, PKK kamplarının boşaltılması için ısrarlı baskıları sonuç verdi. İran, Türkiye ile ortak operasyon konusunda anlaştı. Son 1 ayda PKK'nın İran topraklarındaki saldırılarını arttırması da Tahran'ın tavrında etkili oldu. Masada terör örgütünün kalesi olan Sincar'daki varlığı var. Türkiye bu konuda Irak ve Bölgesel Yönetimle görüşmelere hız verirken, PKK'nın Suriye'deki yapılanmasının hamisi olan ABD de Sincar'ın tahliyesine olumlu bakıyor.
 10 Eylül 2020 07:20
Yazdır
Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma


Terör örgütü PKK'nın sınır ötesindeki eğitim ve lojistik kamplarına yoğun operasyonlar düzenleyen ve örgütün sözde üst düzey isimlerini etkisiz hale getiren Türkiye'nin, PKK kamplarının boşaltılması için İran ve Irak merkezi hükümetine yaptığı baskılar sonuç verdi. Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran, Türkiye ile ortak operasyon konusunda anlaştı. Masada terör örgütünün kalesi konumunda bulunan Sincar'daki yapılanması da var. Türkiye, Irak ve Bölgesel Yönetimle bu konudaki görüşmelerine son dönemde hız verirken, terör örgütünün Suriye'deki yapılanmasına mühimmat ve maddi destek veren ABD de Sincar'ın tahliyesine yeşil ışık yaktı.

İRAN'DA SALDIRILAR ARTTI

Son 1 ayda PKK'nın İran topraklarındaki saldırılarını artırması Tahran'ı da harekete geçirdi. Önceki gün düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısında PKK/PJAK sorunu da ele alındı. Toplantıda İran ve Türkiye'nin PJAK'a karşı ortak hareket etmesi kararı alındı. Toplantı sonrası açıklanan sonuç bildirgesinde, PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

ORTAK OPERASYON MASADA

Ortak sınır hattında bulunan PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerinin militanlarının eylemlerine karşı mevcut olan iş birliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin önemine değinilirken, terörizm ile örgütlü suça karşı sonuç odaklı iş birliği amacıyla ortak operasyonlar dahil eş güdüm içinde adım atmanın, her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulandı.

Şahin Şen
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yaptırım beklentileri boşa çıkabilir
10 Eylül 2020 07:15		 Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
10 Eylül 2020 03:20
Türkiye Adalet Akademisine ait bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı
10 Eylül 2020 03:17		 Düzce Valisi Atay: Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak
10 Eylül 2020 01:18
10 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Eylül 2020 00:01		 Ahmet Mahmut Ünlü: Nurullah'ı ben deşifre ettim
09 Eylül 2020 23:54
Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu
09 Eylül 2020 21:32		 Yunanistan'dan Zodyak'la Meis'te gayrimeşru devriye
09 Eylül 2020 21:12
Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
09 Eylül 2020 20:39		 Bakan Koca, hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
09 Eylül 2020 20:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - Alibeyköy trafik magandasının 8 yıl hapsi istendi07:40 - Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek07:35 - Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli07:25 - Vatandaş işine nasıl gidecek?07:20 - Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma07:15 - Yaptırım beklentileri boşa çıkabilir
07:05 - İki yüz on bin kahraman aranıyor07:00 - Mütercimler'in 'imam hatip' sözlerine suç duyurusu yağdı06:58 - Sayıştay için 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas edildi06:50 - 'Ölmek için yalvarıyorsun ama ölemiyorsun'06:40 - Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu06:10 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
06:10 - İlk etkinlik 12 Eylül'de: Yassıada'daki ilk etkinlik milli irade03:20 - Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği03:17 - Türkiye Adalet Akademisine ait bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı01:39 - İzmit'te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı01:18 - Düzce Valisi Atay: Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak
00:26 - Yargıtay son noktayı koydu: Kayyum, yöneticileri istediği gibi değiştirir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2016/12. dönem ASTTASAK mezunu Astsubaylar atama bekliyor
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
Vatandaş işine nasıl gidecek?
İzmit'te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli başladı
Vergi Müfettişlerinin yer değiştirmesinde hangi mevzuat uygulanacak?
Mütercimler'in 'imam hatip' sözlerine suç duyurusu yağdı
Yargıtay son noktayı koydu: Kayyum, yöneticileri istediği gibi değiştirir
'Ölmek için yalvarıyorsun ama ölemiyorsun'
İki yüz on bin kahraman aranıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 4
ele verir öğüdü kendi keser söğüdü 1
dünyanın çivisinin çıkması 3
çekimser 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
9 eylül 2
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
tabanca 2
taner olgun 1
SON İLANLAR
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 14 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam