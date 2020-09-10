Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
|10 Eylül 2020 07:35
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Diş Hekimi Engin Aksoy, "Yeterli hijyenin sağlanmadığı ortamlarda virüs hızla yayılır. Diş tedavisi sırasında ağıza takılan hortum yani aspiratör, ülkemizde küçük boyutlarda kullanılıyor. Bu aspiratörler yeterli miktarda vakumlama sağlamadığı için hasta kaynaklı mikroorganizmaların önemli bir kısmı ortama saçılıyor. Bu durum bulaş riskini artırıyor" dedi.
HER HASTAYA DİKKAT EDİYORUZ
Riskin devam ettiği şu günlerde en az hastanelerdeki Kovid-19 servisleri kadar önemli bir başka alanın da diş klinikleri olduğunu söyleyen Aksoy, "Nasıl ki Kovid-19 servislerinde görev yapan sağlık çalışanları sadece maske takarak korunmuyorsa biz diş hekimleri de koronavirüsten korunmak için pek çok önlemi bir arada almak zorundayız. Hem kendimizi hem de gelen diğer hastalarımızı korumak adına her hastamıza Kovid-19 ya da başka bulaşıcı hastalık tanısı almışçasına yaklaşarak önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu.
TUZLU SUYLA GARGARA YAPIN!
Pandemi sürecinde bulaşı riskini azaltmak İçin ağız ve diş sağlığına maksimum özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Diş Hekimi Koray Kendir, "Günde 2 kez en az 2 dakika boyunca dişlerinin tüm yüzeylerini fırçalamalı, ara yüz temizliği için fırçalamadan önce günde 1 kez muhakkak diş ipi ya da ağız duşu uygulaması yapılmalı. Gün içerisinde tuzlu suyla ağız ve boğaz gargarası dişeti sorunlarına karşı etkili bir koruma sağlar. Tüm bu önlemler hem rutinde bizi diş ve diş eti hastalıklardan korur hem de Kovid-19'un en önemli bulaş yollarından biri olan ağzın virüslere açık bir konak olmasının bir nebze de olsa önüne geçer" şeklinde konuştu.
Aybike Eroğlu
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