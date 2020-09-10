Alibeyköy trafik magandasının 8 yıl hapsi istendi
|10 Eylül 2020 07:50
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Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena K.'ye hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre E. hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istendi. 13 Ağustos günü trafikte seyir halindeyken Sena Koçak'ın idaresindeki otomobilin önüne aracının direksiyonunu kıran Emre E. (27), yaşanan tartışmanın ardından Sena Koçak'a küfür ederek otomobilinin ön camını kırmıştı.
Gözaltına alınan Emre E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadına aracına zarar veren sürücü Emre E. hakkında, 'Hakaret, tehdit, mala zarar verme ve yaralama' suçlarından 1 yıl 5 ay'dan 8 yıla kadar hapis istemiyle düzenledi.
Mustafa Sait Özkan
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