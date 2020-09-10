AK Parti'ye 100 bin yeni üye
|10 Eylül 2020 08:00
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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre:
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, geçtiğimiz temmuz ayı başında İstanbul'un 39 ilçesinde eşzamanlı olarak "100 bin yeni üye kampanyası" başlatmıştı. Bu kapsamda "akuyelikistanbul.org" adresiyle bir web sitesi açılırken, site üzerinden başvurular toplandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, üyelik çalışmasına ilişkin, "Bütün kalbimizle inanıyoruz ki; AK Parti gibi bir yuvası, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri olanlar için, her gün yeni bir dirilişin, yeni bir şahlanışın adıdır.
Bu güzel yolculukta seni de üye olarak aramızda görmek istiyoruz. Çünkü üye olmak, 'Bu güzel davada ben de varım' demenin en somut şekli, bu güzel yolda farklı ve nitelikli bir sorumluluk üstlenmeye dair en güzel irade beyanıdır" ifadelerini kullandı.
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