AVM'de asansöre yeni ayar
|10 Eylül 2020 08:08
|Yazdır
AVM'lerde Kovid-19'a karşı yeni dönem başlıyor. Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) talepte bulunan alışveriş merkezlerine 'TSE Güvenli Hizmet Belgesi' verecek. AVM'lerde yeme içme merkezlerindeki masa mesafelerinden asansörlerin kullanımına, dezenfeksiyondan lavaboların temizliğine kadar belirlenen yeni standartlar geçerli olacak. Kurallara uyulup uyulmadığı çifte denetimle kontrol edilecek.
Halka güven verecek
TSE Başkanı Adem Şahin, AVM'leri belgelendirerek halka güven vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu belgeyi alan AVM yönetimi, oluşturduğu kendi izleme takımıyla ve yine bizimle birlikte sürekli kendisini yenileyerek bu tedbirleri gözden geçirmek mecburiyetinde. Bugün aldığımız tedbir yarın geçersiz, yarın aldığımız tedbir de öbür gün belki daha sıkılaştırılması gereken tedbir haline gelebilir" dedi.
TSE Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan AVM'lerin nasıl denetleneceğini de anlatan Şahin, "Bunlar süreli belgeler, süreç de dinamik. AVM yönetimleri belgeyi aldıktan sonra bunu kendileri denetleyecekler ama biz de bu denetimlere ve kurallara bağlı kalınıp kalınmadığı noktasında denetimimizi yapacağız" diye konuştu.
Şahin, sosyal mesafe, ateş ölçümü, dezenfektan ve maskeye kolay erişim, havalandırma sistemlerindeki gerekliliklere ilişkin bildiriler gibi önlemlerin uygulanıp uygulanmadığına müşterilerin de dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, kendilerinin de denetleyeceğini ancak en büyük denetimin müşterinin denetimi olacağını kaydetti.
Standart sağlanacak
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, TSE ile imzaladıkları iş birliği protokolünün önemine işaret ederek, "Biz AVM'lerde Kovid-19'a karşı çok ciddi manada önlemler aldığımızı iddia ediyorduk ama bu iddianın bir kamu kurumu tarafından doğrulanması bizim için son derece önemli" ifadelerini kullandı. Altaş, bu belge için başvuruların başladığını aktararak, AYD üyelerinin bunu sabırsızlıkla beklediğini ve çok ciddi bir başvurunun olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Hüseyin Altaş, AVM yönetimlerinin bu merkezlerin yaşaması için belirlenen kurallara uymak zorunda oldukları bilincini taşıdıklarını da ifade ederek, "Bütün yönetim merkezlerimizi uyarıyoruz. Bu belgeyi almak yetmiyor, bunun devamını da sağlamalısınız. Belgeyi kaybedenler çok ciddi bir prestij kaybederler. Bu nedenle onu kaybetmemek için her gün neredeyse bu denetimleri yapmak zorundalar" uyarısında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cezaevlerinde dijital devrim
10 Eylül 2020 08:23
|Adalet yapay zekaya emanet
10 Eylül 2020 08:15
|Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
10 Eylül 2020 07:40
|İzmir'de, 5 kurum hariç, esnek çalışma modeline geçilecek
09 Eylül 2020 22:43
|Karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek
09 Eylül 2020 22:36
|154 Mehmetçik Elazığ'dan Suriye'ye uğurlandı
09 Eylül 2020 22:34
|Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak
09 Eylül 2020 18:47
|İlk kez bu ilde uygulanacak: Evde karantinada olan hastalara bileklik
09 Eylül 2020 17:48
|İçişleri duyurdu: Yarın genel denetim yapılacak
09 Eylül 2020 16:40
|Rize'de kamu binalarına 'HES kodu'yla girilebilecek
09 Eylül 2020 13:45