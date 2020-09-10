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AVM'de asansöre yeni ayar

AVM'lerde salgına karşı alınan önlemleri artık TSE onaylayacak.Artık AVM'lerde asansör kullanımı değişecek, dezenfeksiyon artacak, yeme içmede masa mesafeleri daha genişleyecek
 10 Eylül 2020 08:08
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AVM'de asansöre yeni ayar

AVM'lerde Kovid-19'a karşı yeni dönem başlıyor. Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) talepte bulunan alışveriş merkezlerine 'TSE Güvenli Hizmet Belgesi' verecek. AVM'lerde yeme içme merkezlerindeki masa mesafelerinden asansörlerin kullanımına, dezenfeksiyondan lavaboların temizliğine kadar belirlenen yeni standartlar geçerli olacak. Kurallara uyulup uyulmadığı çifte denetimle kontrol edilecek.

Halka güven verecek

TSE Başkanı Adem Şahin, AVM'leri belgelendirerek halka güven vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu belgeyi alan AVM yönetimi, oluşturduğu kendi izleme takımıyla ve yine bizimle birlikte sürekli kendisini yenileyerek bu tedbirleri gözden geçirmek mecburiyetinde. Bugün aldığımız tedbir yarın geçersiz, yarın aldığımız tedbir de öbür gün belki daha sıkılaştırılması gereken tedbir haline gelebilir" dedi.

TSE Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan AVM'lerin nasıl denetleneceğini de anlatan Şahin, "Bunlar süreli belgeler, süreç de dinamik. AVM yönetimleri belgeyi aldıktan sonra bunu kendileri denetleyecekler ama biz de bu denetimlere ve kurallara bağlı kalınıp kalınmadığı noktasında denetimimizi yapacağız" diye konuştu.

Şahin, sosyal mesafe, ateş ölçümü, dezenfektan ve maskeye kolay erişim, havalandırma sistemlerindeki gerekliliklere ilişkin bildiriler gibi önlemlerin uygulanıp uygulanmadığına müşterilerin de dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, kendilerinin de denetleyeceğini ancak en büyük denetimin müşterinin denetimi olacağını kaydetti.

Standart sağlanacak

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, TSE ile imzaladıkları iş birliği protokolünün önemine işaret ederek, "Biz AVM'lerde Kovid-19'a karşı çok ciddi manada önlemler aldığımızı iddia ediyorduk ama bu iddianın bir kamu kurumu tarafından doğrulanması bizim için son derece önemli" ifadelerini kullandı. Altaş, bu belge için başvuruların başladığını aktararak, AYD üyelerinin bunu sabırsızlıkla beklediğini ve çok ciddi bir başvurunun olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Hüseyin Altaş, AVM yönetimlerinin bu merkezlerin yaşaması için belirlenen kurallara uymak zorunda oldukları bilincini taşıdıklarını da ifade ederek, "Bütün yönetim merkezlerimizi uyarıyoruz. Bu belgeyi almak yetmiyor, bunun devamını da sağlamalısınız. Belgeyi kaybedenler çok ciddi bir prestij kaybederler. Bu nedenle onu kaybetmemek için her gün neredeyse bu denetimleri yapmak zorundalar" uyarısında bulundu.
Memurlar.Net
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