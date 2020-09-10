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Barajlar kuraklık nedeniyle en kötü ikinci dönemini yaşıyor

İstanbul'daki barajlar kuraklık nedeniyle son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşıyor. Uzmanlar önümüzdeki ayların da kurak geçeceğine dikkat çekerek su krizi uyarısında bulunuyor. Prof. Dr. Orhan Şen "Melen Barajı faaliyete geçmediği takdirde büyük sıkıntı yaşanır" dedi
 10 Eylül 2020 08:12
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Milliyet'te MERT İNAN'ın haberine göre: Yağışsız geçen yazın ardından Eylül'ün ilk haftasında da sıcaklığın düşmediği İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ün altına indi. 7 Temmuz'da yüzde 60.78 olarak ölçülen doluluk oranı, dün yüzde 44'e kadar geriledi. Uzmanlar önümüzdeki ayların da kurak geçeceğine dikkat çekerek su krizi uyarısında bulunuyor.

'Su havzaları beslenemiyor'

İstanbul'da sonbaharın sıcak ve yağışlı geçeceğini ancak yağış dengesizliği nedeniyle yağışların verimli olmayacağını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:

"Şiddetli, hızlı ve yüzeysel akışla boşa gidecek yağışlar su havzalarını yeterince besleyemiyor. İstanbul'un su toplama havzaları imara açıldığı için yağışlar, toprağa karışamıyor. Şehirde yeşil alan kalmadı. Yağmur suyu yüzeysel akışla denizlere, kanalizasyon sistemine gidiyor. Kuraklıkla böyle mücadele edemeyiz. Melen Barajı ivedilikle tamamlanıp, hizmete girmeli. Melen Barajı faaliyete geçmediği takdirde büyük sıkıntı yaşanır. İstanbul'un su kaderi bir anlamda Melen Barajı'na bağlı.

Yeni barajlara da ihtiyaç var ancak baraj yapacak yer kalmadı. Eldeki barajlar ancak 5 milyon kişiye yetecek suyu biriktiriyor. Melen'den gelen su da 5 milyon kişiye yetecek düzeyde. Kentin gerçek nüfusu 20 milyon ve aslında mevcut potansiyelin iki katı daha su gerekiyor. Tek kaynağımız yağmur. Kuraklık devam ederse, önümüzdeki yaz su seviyeleri dibe vurur. İstanbul'un günlük su ihtiyacı 3.2 milyon metreküp. Su tasarrufu, kayıp, kaçakların önlenmesiyle bu oranı 2.5 milyon metreküp seviyesine düşürmemiz mümkün."
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