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Pandemi omurga sağlığını bozdu

Koronavirüs salgını sebebiyle giderek yaygınlaşan hareketsiz yaşamın, omurga sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Akel, özellikle dijital ekranlara eğilerek bakmaktan boyun ve omurgada duruş bozukluğuna dikkat çekti
 10 Eylül 2020 08:16
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle, evde kalma süreleri uzayınca giderek yaygınlaşan hareketsiz yaşam omurga sağlığını tehdit etmeye başladı. Cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar gibi dijital ekranlara eğilerek bakanlar, boyun ve omurga bölgesinde duruş bozukluğuyla karşılaşıyor. İzmir Kent Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akel, "Bir cep telefonu veya tablete bakarken uzun süre başımızı öne doğru eğmemiz, başımızı 40 derecelik bir açıyla saptırmamız, kendi kafa ağırlığımızın 4-5 katı miktarda bir yükü omurgamıza bindirmektedir. Buna alışık olmayan omurga arasındaki disklerde deformasyon, daha ileriki aşamalarda ise fıtıklar karşımıza çıkıyor" dedi.

Kronik hale geldi

Son yıllarda teknoloji ve yaşam şartlarının sunduğu hareketsizliğin koronavirüs döneminde arttığını ifade eden Prof. Dr. Akel, "Bulaşı engellemek ve salgınla baş edebilmek amacıyla insanlara evlerinde kalmalarını söyledik. Bunu hala söylüyoruz ve muhtemelen bir süre daha sosyalleşmeme sürecini uzun tutacağız. Bu hareketsizlik özellikle omurgada, belde, sırtta ağrıyla, daha fazla hareket kısıtlılığıyla karşımıza çıktı. Hastalar bir süre hastanelere de gelemediler ve bazı kas iskelet problemleri de kronikleşmeye başladı. Şimdi şimdi, uzun süredir şikayetçi olup gelemeyen ve boyun sırt, bel problemleri olan hastalarla karşı karşıyayız" diye konuştu.
DHA
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