Cezaevlerinde dijital devrim

Milliyet'ten ÖNDER YILMAZ'ın haberine göre: 317 cezaevindeki her koğuşa bankamatik ATM'si gibi multimedya cihazı kurulacak. Mahkümlar koğuşlarda artık sıraya girip tek tek sayım vermeyecek. Parmak izinin yüklendiği ATM'ye parmak basarak koğuşunda olup olmadığı belirlenecek. Mahkümlar ATM'den aileleriyle "görüntülü" görüşebilecek. Bu sistem üzerinden doktor, kitap ve cezaevi kantininden talepte bulunup, dilekçe yazma hakkını kullanabilecek. Bakırköy ve Sincan Kadın ile Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda pilot uygulaması yapılacak proje kapsamında, 20 bin multimedya cihazı 18 ay içinde cezaevlerine yerleştirilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "bu proje ile kurumların güvenliği ve dijital kontrolü de artırılacak" diye konuştu. Bakan Gül'ün talimatıyla cezaevlerinde başlatılan dijital dönüşümün detayları şöyle:

Görüntülü konuşma

Sistem sayesinde cezaevlerinde belli saatlerde yapılabilen telefon görüşmeleri nedeniyle oluşan kuyruklar da ortadan kalkacak. Mahkümlar telefon görüşmelerini bu mültimedya cihazının bulunduğu kabinden yapabilecek. Ayrıca cezaevi yönetimi tarafından yapılacak değerlendirmelerle birlikte iyi halli mahkümlar aileleriyle koğuşundan belli gün ve sürelerle görüntülü konuşabilecek. Böylece özellikle küçük çocukları olan mahküm ailelerinde "anne-baba" olgusunun güçlendirilmesi sağlanmış olacak.

Cezaevlerinde sorun haline gelen doktor muayenesi talebi de dijital ortama taşınacak. Mahküm koğuşundan hasta olduğuna ilişkin başvuruyu yapabilecek. Rahatsızlığının ne olduğuna ilişkin detay verebilecek ve doktor muayenesi isteyebilecek.

Artık kaybolmayacak

Mahkümların gerek TBMM'den giden heyetlere, gerekse cezaevi yönetimlerine sık sık illettikleri "dilekçe başvurum kabul edilmedi" ya da "dilekçem kayboldu" gibi şikayetler de sona erecek. Mahkümlar, gerek cezaevi uygulamalarına ilişkin şikayet, gerekse kendileriyle ilgili taleplerine ilişkin dilekçelerini multimedya cihazı üzerinden verebilecek. Bu dilekçeler elektronik ortamda cezaevi müdürünün önüne gidecek. Talebin karşılanıp karşılanmamasına cezaevi mevuzatı doğrultusunda karar verilecek.

Koğuştan mektup

Multimedya sistemiyle "görülmüştür" damgalı mektuplar da tarih olacak. Mahkümlar bu sistem üzerinden mektuplarını rahatlıkla yazabilecek. Yazılan mektup elektronik sistem üzerinden yine cezaevi yönetimi tarafından denetlendikten sonra muhatabına iletilecek.