'Mesai saat düzenlemesini' özel sektör yapmalı
|10 Eylül 2020 08:35
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Korona virüs salgınına karşı toplu taşımada yapılan yeni düzenlemeye göre, İstanbul ve Ankara'da otobüs, tramvay, metro ve metrobüs gibi araçlarda ayakta yolcu kapasitesi yarı yarıya indirildi.
Günde 4.5 milyonun toplu taşımayı kullandığı İstanbul'da ayakta yolcu yasağı nedeniyle boş otobüs ya da minibüs bekleyenler dün durakları doldurdu. İstanbullu sefer sayılarının artırılmasını isterken, uzmanlardan 'mesai saatleri düzenlensin' talebi geldi. Toplu taşımadaki en büyük sıkıntının sabah ve akşam saatlerindeki doluluk oranları olduğunu belirten İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "İl Hıfzıssıhha kurumunun normalleşme öncesi aldığı karar tekrarlanmış oldu.
Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında gözden kaçan bir nokta var. Sayın Erdoğan, sadece ayakta yolcu demedi, esnek ve kademeli çalışmaya geçilmesini dile getirdi. Bunu yapacak olan özel sektör. İstanbul'da çalışan kesimin büyük bölümü özel sektörde hizmet veriyor.
Mesai kademelendirme olmazsa, artan yolculuklar için yeni bir metrobüs hattı kurup, toplu ulaşım araçlarını iki katına çıkartmanız gerekir" dedi.
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