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Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Hatay'n Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy'de çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
 10 Eylül 2020 08:38
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Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince, 5 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesinde çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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