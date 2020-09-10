Gençliklerinde evlenemeyen çift 29 yıl sonra 'evet' dedi
|10 Eylül 2020 08:39
|Yazdır
Söke ilçesinde yaşayan hemşire Yanılmaz ile iş insanı Kaya'nın yolları doğup büyüdükleri Güzeltepe köyünde 1991 yılında kesişti. O yıllarda evlenme kararı alan çiftin karşısına ailevi sorunlar çıktı ve Kaya çalışmak için yurt dışına gitti.
Yaklaşık 29 yıl boyunca mesafeye rağmen iletişimi hiç koparmayan çift, bu yıl bir araya gelerek evlenmeye karar verdi. Haziran ayında nişanlanan çift, şimdi de nikah masasına oturdu.
Kuşadası'nda özel bir yatta gerçekleşen törende çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Nikah merasiminde çiftin yakınları da yer aldı.
Dünya evine girdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, yıllar süren hikayelerine en sonunda noktayı koyduklarını söyledi.
Çok mutlu olduğunu ifade eden Kaya, nikaha katılan herkese teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Jandarma, doktor talimatlarıyla hamile kadına doğum yaptırdı
10 Eylül 2020 09:54
|İstanbul ile Kırklareli'de sağanak uyarısı
10 Eylül 2020 09:50
|Prof. Müftüoğlu: Ağır vaka artışı çok ürkütücü!
10 Eylül 2020 09:24
|Belediye böyle tepki gösterdi: Bizim gençler buraya nasıl çıktı?
10 Eylül 2020 09:15
|'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'
10 Eylül 2020 08:56
|Türk bilim insanı aşı için tarih verdi! 'Mükemmele çok yakın'
10 Eylül 2020 08:42
|Pandemi omurga sağlığını bozdu
10 Eylül 2020 08:16
|Barajlar kuraklık nedeniyle en kötü ikinci dönemini yaşıyor
10 Eylül 2020 08:12
|Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
10 Eylül 2020 07:35
|Vatandaş işine nasıl gidecek?
10 Eylül 2020 07:25