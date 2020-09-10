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Türk bilim insanı aşı için tarih verdi! 'Mükemmele çok yakın'

Türk bilim insanından dünyayı heyecanlandıran corona virüsü aşısı açıklaması
 10 Eylül 2020 08:42
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Türk bilim insanı aşı için tarih verdi! 'Mükemmele çok yakın'

Pfizer ile corona virüsü aşısı geliştiren Almanya merkezli BioNTech isimli şirketin CEO'su Uğur Şahin, hem hastalık hem de aşı geliştirme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Test sonuçlarını değerlendiren Şahin, "Bu aşının mükemmele yakın olduğunu düşünüyorum" diyerek aşı için tarih de verdi.

Dünya çapında 27.5 milyondan fazla insana bulaşan ve 897 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili bir açıklama Almanya'dan geldi...

Hürriyet'ten Razi CANİKLİGİL'in haberine göre Birçok ülkede şirketler ve devlet kurumları corona virüsünü yok edecek aşı ve ilaç için kıyasıya mücadele ederken Almanya merkezli BioNTech'in Türk CEO'su ve kurucu ortaklarından Uğur Şahin, ABD'nin önde gelen medya kuruluşu CNN'e konuştu.

ABD merkezli CNN'e konuşan Türk bilim insanı, Ekim ayının ortasında aşıya onay çıkabileceğinin sinyalini verdi.

Pfizer ile bir aşı geliştiren ve bu konuda büyük atılım sağladıklarını söyleyen Şahin, "Mükemlle bir profili var ve ben bu aşıyı neredeyse kusursuz görüyorum. Profili de bence mükemmele çok yakın" ifadesini kullandı. Denemeler sonucunda gelen güvenlik verilerine dayanarak bu şekilde konuştuğunu söyleyen Şahin geliştirilen aşıya çok güvendiklerini de vurguladı.

EKİM AYININ ORTASINDA HAZIR

Şahin, "Güvenli bir ürünümüz olduğuna inanıyorum ve bence bu aşı etkili olacak. Ülkeler acil kullanım için bu aşılara yakında izin verecektir" dedi. CNN, Şahin'in aşının onay sürecine Ekim ayının ortasında hazır olacağını da söyledi.

Pfizer ile birlikte aşı geliştiren BioNTech, BNT162 isimli aşıdan bu yıl sonuna kadar 100 milyon doz üreteceğini açıklamış, 2021'de de bu sayının 1.3 milyar doza çıkacağını duyurmuştu.

ALMANYA'DAN ONAY ÇIKTI

BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği corona virüsü aşısına dün Almanya'dan onay çıkmıştı. BioNTech'den pazartesi günü yapılan açıklamada Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum olan Paul Ehrlich Enstitüsü'nden bunun için gerekli olan iznin çıktığı kaydedilmişti.

Firmanın üzerinde çalıştığı aşının dünya genelindeki deneme çalışmaları temmuz ayı sonunda başlamıştı. Deneme çalışmaları kapsamında 30 bin kadar deneğe aşı veya placebo veriliyor.
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