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'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'

Silah arkadaşlarının 'Dağların kartalı' ve 'Çöllerin aslanı' dediği 47. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
 10 Eylül 2020 08:56
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'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel operasyon güçlerinde yıllarca görev yapan, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak yüzlerce komando yetiştiren Sezgin Erdoğan, tuğgeneral rütbesini geçtiğimiz yıl taktı. Yeni rütbesiyle İstanbul'daki 47. Komando Tugayı Komutanı olarak atandı. Birliği Suriye'nin İdlib kentinde görevdeydi. Rütbeyi takar takmaz birliğinin başına geçti.

REJİM TOPÇULARINI PÜSKÜRTTÜ

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'ndan kısa süre önce, rejime bağlı topçu birliklerinin tugayına yönelik saldırısını durdurup geri püskürtmesiyle efsaneleşti. Tuğgeneral Erdoğan'ın topçu muharebesinde elde ettiği başarılarda rejime bağlı topçu birlikleri ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, komando tugaylarında, Özel Kuvvetler'de omuz omuza mücadele ettiği yakın silah arkadaşını, "Gerçekten çok başarılı bir arkadaşımızdı. Dağların kartalı, çöllerin aslanıydı. İdlib'de ölümcül topçu ateşlerini durdurup, geri püskürtmesiyle efsaneler arasına girmişti. Birlikte görev yaptığımız sırada teröristlerin korkulu rüyasıydı. Hepimizin başı sağolsun" sözleriyle anlattı.
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