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Polisin gerdiği çarşafla, hayata tutundu

Eskişehir'de 28 yaşındaki Gülsüm Ö. isimli kadının, apartmanın 3'ncü katındaki dairesinden polislerin gerdiği çarşafa düşerek hayat tutunduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı!
 10 Eylül 2020 09:04
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Genç kadını, ihbar üzerine giden polis ekipleri çevreden alınan yatağın üzerine battaniye gererek kurtardı. Hafif yaralanan Gülsüm Ö. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde oturan Gülsüm Ö., gece eşi Murat K. ile birlikte bir süre alkol aldı. Murat K. evden ayrılırken, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülsüm Ö. oturduğu apartmanın 3'ncü katındaki daire penceresinden aşağı çarşaf sarkıtıp inmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla sokağa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aşağı inmek isteyen kadını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin beklendiği sırada polis ekipleri alkollü olan Gülsüm Ö.'nün düşme ihtimaline karşı çevreden buldukları yatak üzerinde çarşaf gererek önlem aldı.

Gülsüm Ö., çarşafa tutunarak aşağı inmek istediği sırada düştü. Polis ekiplerinin gerdiği çarşaf sayesinde hafif şekilde yaralanan Gülsüm Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gülsüm Ö.nün psikoloji servisine alındığı belirtildi.

EMNİYET POLİS MEMURLARINI ÖDÜLLENDİRECEK

Gülsüm Ö.'nün penceren aşağı inmeye çalışması ve düşme anı ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde sağlık ve polis ekiplerinin kapıdan çıkması için ikna etmeye çalıştığı Gülsüm Ö.nün inmeye çalışırken aşağı düşmesi ve polisin gerdiği çarşafa zemine çakılmaktan kurtarıldığı görülüyor. Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, genç kadının düştüğü sırada çarşaf gerip hayatını kurtaran polis memurlarını ödüllendireceği belirtildi.
DHA
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