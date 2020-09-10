YLSY ile ilgili merak edilenleri Genel Müdür anlattı

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ile röportajından ilgili bölümler şu şekilde:

YLSY programı nedir?

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1929 yılından beri lisansüstü öğrenim görmek üzere Bakanlığımızca mecburi hizmete dayalı olarak yurtdışına öğrenci gönderiliyor. Adaylar başvuru şartlarını sağlamaları halinde bu yıl 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Bakanlığımız REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) başvuru yapabilecekler.

Hangi alanlarda ve kaç kişi gidecek?

Bu yıl başta aşı ve ilaç araştırmaları, savunma teknolojileri, siber güvenlik, bilişim, yapay zeka, robotik sistemler, enerji, psikoloji alanları başta olmak üzere 394 farklı alanda 750 öğrenci yurtdışına gönderilecek.

Alanlar nasıl belirleniyor? Hangi kurumlar adına öğrenci gönderiliyor?

Kontenjanlar, ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli ve güncel stratejik alanlar için Cumhurbaşkanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla belirleniyor. Başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı gibi 25 kurum ve 106 üniversite adına yurtdışına öğrenci gönderilecek.

YLSY Bursu kapsamında neler karşılanıyor?

YLSY Bursu kapsamında öğrencilerin aylık burs ödemeleri, okul ödemeleri, eğitimleri için gidiş/dönüş uçak bileti giderleri, kırtasiye giderleri, sağlık giderleri, yabancı dil sınav ücretleri, tez masrafları ile bilimsel etkinliklere katılım amaçlı ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlığımızca karşılanıyor.

Yabancı dil yeterliliği gerekiyor mu?

Fırsat eşitliği sağlamak adına adaylarımızdan başvuru sırasında yabancı dil puanı istenmiyor.

YLSY kapsamında kaç ülkede bursiyer bulunuyor?

Şu anda 48 ülkede bursiyerlerimiz öğrenim görüyor. Toplamda 4300 öğrencimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın bu önemli bursundan faydalanıyor.

Burs karşılıksız mı?

Tek beklentimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine dönmeleri ve ülkemize fayda sağlamaları. Eğitim aldıkları sürenin iki katı kadar kurumlarında görev yapmaları gerekiyor.