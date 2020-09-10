1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Müftüoğlu: Ağır vaka artışı çok ürkütücü!

Hürriyet gazetesinden Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Salgın kontrolden çıktı' diyen hocalarımız gerçekten haklı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
 10 Eylül 2020 09:24
Yazdır
Prof. Müftüoğlu: Ağır vaka artışı çok ürkütücü!

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, çeşitli uzmanların vaka sayısındaki artışa dikkat çektiğini hatırlatarak "İtiraf edeyim ki ekranlarda her akşam o turkuvaz rengi zeminde önümüze konan yeni rakamlar sadece canımı sıkmıyor, içimi de yakıyor.

Rakamlardaki hızlı artış trendi sadece beni değil, hepimizi de derinden yaralıyor. 40 yıllık bir hekim olarak beni en çok da 'ağır vaka sayıları'ndaki o hızlı ve inatçı artış üzüyor, düşündürüyor. Dikkatinize sunarım: Temmuz ortalarında 600-700 civarında olan ağır vaka sayılarımız son günlerde 1200'lü rakamları test etmeye başladı. Bu son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması, düşünülmesi gereken bir ayrıntıdır" dedi.

'Ağır vaka artışı çok ürkütücü' başlıklı yazısında Müftüoğlu, "Pandemide 1'inci devreyi başarıyla tamamlamışken, 2'nci devredeki bu kötü performansı nasıl açıklayabiliriz? Nasıl içimize sindirebiliriz? Tamam, AVM'leri erken açtık. Tamam, yeni normale fazlaca hızlı girdik, çok hızlı normalleştik. Tamam, virüsü sanki 'Çekti gitti!' farz etme yanlışı yaptık. Tamam da sadece bu yanlışları her akşam ekranlarda tekrarlayıp durmak bize ne kazandıracak? Neden çözümler tartışılmaz? Anlamakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, "9. Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'in 'Arkamıza bakarak önümüzü göremeyiz' şeklinde özetlediği o muhteşem görüşten neden, niçin vazgeçtik? Neden 'Niye böyle olduk, bu hale nasıl geldik?' sorusu kadar, 'İçine düştüğümüz bu tehlikeli çukurdan nasıl daha süratli ve daha az zayiatla çıkabiliriz?' sorusuna da odaklanmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu,"Salgın kontrolden çıktı!' diyen hocalarımız gerçekten haklı olabilirler mi? Eğer durum öyleyse ne yapacağımızı, işin içinden nasıl çıkacağımızı da madde madde açıklayamazlar mı?" ifadesini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jandarma, doktor talimatlarıyla hamile kadına doğum yaptırdı
10 Eylül 2020 09:54		 İstanbul ile Kırklareli'de sağanak uyarısı
10 Eylül 2020 09:50
Belediye böyle tepki gösterdi: Bizim gençler buraya nasıl çıktı?
10 Eylül 2020 09:15		 'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'
10 Eylül 2020 08:56
Türk bilim insanı aşı için tarih verdi! 'Mükemmele çok yakın'
10 Eylül 2020 08:42		 Gençliklerinde evlenemeyen çift 29 yıl sonra 'evet' dedi
10 Eylül 2020 08:39
Pandemi omurga sağlığını bozdu
10 Eylül 2020 08:16		 Barajlar kuraklık nedeniyle en kötü ikinci dönemini yaşıyor
10 Eylül 2020 08:12
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
10 Eylül 2020 07:35		 Vatandaş işine nasıl gidecek?
10 Eylül 2020 07:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:01 - İşsizlik rakamları açıklandı09:55 - KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı09:54 - Jandarma, doktor talimatlarıyla hamile kadına doğum yaptırdı09:51 - Dolar'da yukarı doğru hareketlilik var09:50 - İstanbul ile Kırklareli'de sağanak uyarısı09:49 - YÖK'ün e-Kayıt hizmetiyle 400 milyon lira tasarruf sağlandı
09:45 - Üç polis mücevher hırsızı çıktı09:24 - Prof. Müftüoğlu: Ağır vaka artışı çok ürkütücü!09:15 - Belediye böyle tepki gösterdi: Bizim gençler buraya nasıl çıktı?09:11 - YLSY ile ilgili merak edilenleri Genel Müdür anlattı09:10 - Tohumculuğumuzun önündeki engeller neden aşılamıyor?09:04 - Polisin gerdiği çarşafla, hayata tutundu
09:01 - Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı08:56 - 'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'08:42 - Türk bilim insanı aşı için tarih verdi! 'Mükemmele çok yakın'08:39 - Gençliklerinde evlenemeyen çift 29 yıl sonra 'evet' dedi08:38 - Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
08:35 - 'Mesai saat düzenlemesini' özel sektör yapmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
2016/12. dönem ASTTASAK mezunu Astsubaylar atama bekliyor
Mütercimler'in 'imam hatip' sözlerine suç duyurusu yağdı
'Ölmek için yalvarıyorsun ama ölemiyorsun'
'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'
Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma
Gençliklerinde evlenemeyen çift 29 yıl sonra 'evet' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
josef de souza 1
iyi insanlar biriktirmek 1
oghenekaro etebo 2
waffle 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 5
hamle gelirse gereğini yapın 1
salgın kontrolümüz altında 3
bitcoin 1
9 eylül 2
ümraniyespor'da 14 kişinin corona testinin pozitif çıkması 1
SON İLANLAR
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam